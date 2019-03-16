蔡依林《消極掰》放負無罪厭世有理：在哪裡跌倒　在哪裡躺好

有時候正能量其實很傷人，在沒有足夠能力面對問題時，逃離並不等於逃避。如蔡依林（Jolin）專輯《Ugly Beauty》中的歌曲《消極掰》說到：「消極，是為了走更長遠的路。」

我們不是機械人，沒有既定的程式，不可能永遠都積極樂觀。於近日釋出的《消極掰》MV中，Jolin與一眾演員演繹出「能坐就不站，能躺就不坐」、「在哪裡跌倒，在哪裡躺好」的精神，告訴大家不必去避諱負能量。在逞強之前，不如先好好面對自己。

「能坐就不站、能躺就不坐」（IG_jolin_cai）

每天一句激勵的語句，不斷自我催眠，逃避真實的問題，大家都只想把正面開朗的一面呈現於人前。有多少人真的把「莫生氣」貼出來就可以不動肝火，心平氣和？收到「長輩圖」有讓你感到祝福嗎？這樣說不是在否定心靈雞湯的正能量，只是在解決問題前，我們更需要照顧自己的情緒，而不是以虛假的正能量胡扯著。

「在哪裡跌倒，在哪裡躺好」（IG_jolin_cai）

充實的人生不一定要緊湊，有急有緩的生活其實更快樂。放負時難免會聽到：「真的有這麼難嗎？有必要這樣悲觀嗎？」等表示不能理解的說話，很多時候我們為了抹走在別人心中的負面形象而回應：「只是說笑而已，我才不是那些憤世嫉俗的人啦。」為了讓自己看起來充滿熱誠，把委屈都吞下，然而這樣並沒有令自己好過一點。

點擊看蔡依林在《消極掰》MV的造型，沒有刻意隱藏眼淚，也沒有強顏歡笑：

所以我們都需要一點無傷大雅的任性去抒壓。我們從小被教導要正面面對所有事情，然而過度的放大正面情緒便會忽略照顧自己的陰暗面。只往正面的那方向走，只會導致內心世界的失衡，通往消極的通道崩壞消失，再不能支撐心靈的健康。

《消極掰》雖然在集體耍頹廢，卻不是在鼓勵人放棄生命。（《消極掰》MV截圖）

活著就有希望 一切都是治療

《消極掰》MV中各個職業包括職業拳手、貴婦、救生員都面臨負面情緒，無一不躺在床上發放負能量。抒發厭世情緒過後，便要跟消極掰，跟負能量道別，休息過後再次重新出發。Jolin表示：「大家都有情緒的高低峰，一定會有遇到順遂及不順遂，有時候停下來罵一下髒話、喪志一下，也是一種發洩跟前進的奇妙動力！」

人生好難是真的，可是活著就是要找尋生命的意義，要過怎樣的人生由自己決定，不理他人怎樣說，還是要忠於自己。我們怎麼可以就這樣甘心敗給人生？一起來躺下，耍廢一下，然後華麗的重新演繹你的人生。