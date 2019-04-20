香水迷2千元創業做首飾　每月賺2萬靠觀察力　難忘客人訂後遇桃花

香水是品味和格調，珍珠則象徵高雅，若然將兩者結合，會有著怎樣的效果？首飾設計師Susan喜愛收藏迷你香水，認為「噴香水就如穿上一件隱形衣」，為自己添加魅力，而她亦運用香水樽，設計出別樹一幟的首飾品牌Ms. Chic，讓人能夠將「品味」戴在身上，展示個人獨有的形象。 攝影：歐嘉樂 場地提供：Amelie Street

Susan坦言，最初創立首飾品牌Ms Chic，售賣自己製作的香水樽首飾，原是個無心插柳。(歐嘉樂攝)

香水散發的，是專屬的香氣，瓶子裡藏著的，是優美的故事，問及Susan有關製作香水樽首飾的主意時，她坦言是個無心插柳，因家中的三、四個櫃子裡，都儲滿香水版，於是便想：為何不可嘗試將它帶出門？她其後在網上，找到Chanel的設計圖，上方繪著一條簡單的香水樽項鍊，使其受到啟發，「原來也有品牌做過，即是我的方向是正確的。」

延伸閱讀：

【黃心穎許志安】偷食斷正 回顧渣男語錄：你以為出軌沒罪惡感？

黃心穎偷食許志安 曾是鄭秀文健身buddy 心機閨密如何小心提防

以2,000元創業，零經驗卻半年回本

最初創業，難免會碰釘，但Susan屬較幸運的一群，沒曾修讀商科課程，沒有創業經驗，卻膽粗粗以2,000元開拓品牌，並把製成品放在店舖寄賣。畢業於英國心理學，卻選擇創業，她憶述，「因我不是本地大學生，與工作需求和內容不同，入行的機會較少，曾試過不同的途徑，如到中國武漢實習七個月，當時也有售賣香水鍊，但後來出現二選一的情況，我認為香水鍊發展空間較大，亦給我很多滿足感，因此最終選擇後者。」

+ 10 + 9 + 8

Susan的品牌在半年內已達收支平衡。(區嘉樂攝) 雖然剛開始時，僅得寄賣店的宣傳，但她在短短半年內，已經回本，至今經營約8年，每月淨賺兩萬多元，不算大生意，但收入穩定。她的創業之路，始於上海，因當時探親，看到店舖裝潢美觀，故鼓起勇氣，進店內詢問店主會否接受寄賣，「那時連開場白也沒有，完全不知如何推銷，但店主認為項鍊款式精美，於是給我嘗試機會。」

從觀察摸索喜好，內地客較愛紅色？

眾所周知，創業難在一年內，達收支平衡，對於她的成功，她認為是其所製的飾品類型不多，「香港較多女生喜歡香水，因此會覺得香水鍊特別」，而她的客人，一般都是20至30出頭的OL或媽咪。

「香港可買的飾品太多，客人會更懂選擇，若知道用料有保證，便會再次光顧，所以除非顏色問題，我盡量不會使用膠珠，希望客人覺得買回來的首飾，是物有所值的。」由於要以質素取勝，因此在售賣每件首飾前，她也先測試佩戴，「有些香水樽體形較大，承受力不同，因此需要不斷嘗試，找出合適的卸力位，而手鍊上的香水樽，也要以扁身為主，因手部活動大，若瓶身太大，容易撞破受傷。」

Susan會觀察客人的習慣，設計相應的款式。(區嘉樂攝) 除質素保證，品牌亦勝於以客為本，會觀察客人的習慣，度身設計出合乎他們口味的款式，她補充，「每個市場喜好不同，內地喜歡紅色，若再細分的話，上海和重慶也有不同，後者較著重整體感覺，即使有多誇張，只要覺得漂亮，便會購買，但上海則沒那麼誇張，而香港則喜歡簡約，跟新加坡一樣。」Susan將每個地區客人的喜好熟背，逐一娓娓道來。

不同季節天氣，她亦有不同設計策略，「香港夏天濕熱，若戴一條很大的珠鍊，他們會因出汗和感到炎熱，而覺得不舒服，所以款式會較簡單，而且會戴手鍊居多，冬天則較涼快，衣服層次較多，因此項鍊會較易配襯。」

延伸閱讀：

【梵高多感官體驗展】記者視察打卡位：隱藏感官震撼位極易錯過？

【Slash】90後唔捱得？黃妍拒安定、打6份工 這輩人有另一種堅持

44歲彭秀慧決心「轉行」 嘆香港女生能力高習慣抑壓：我需要軟弱

客人支持是動力，無意間接為他們催旺桃花？

創業最大的滿足感，是客人看出你的用心，Susan表示，曾到韓國旅行，因佩戴了自己的首飾，結果有當地人主動上前，指著她並用有限的詞彙，讚賞她的首飾，令其感到自豪。有次，亦有客人主動聯絡，說在她剛開業時，曾訂製一條項鍊，至今依然收藏著，也有一直關注她，使她大為感動，「證明我堅持都是值得的。」

香水樽配珍珠項鍊，也是個不錯配搭，因此深受不少新娘歡迎，Susan解釋，「有時我接到新娘訂單，希望大日子當天能佩戴，但現時款式一般較老氣，所以都會想要一條較特別的珠鍊，迎合當天感覺。」她亦表示，自己所製的粉晶項鍊，曾助客人催旺桃花，「她想訂製項鍊想送給好友，經談論後，知道該好友想找個男友，於是我便設計出一條粉晶鏈給她。她後來跟我說，對方真的找到男友，我其後再做幾次實驗，給好友試戴，結果好像也真的湊效！」Susan笑了笑說。

能為收藏者帶來美好的祝福，甚至牽引幸福的緣分，這都是Susan當初沒想過的事。而香水樽首飾訴說的，是女生如何憑興趣，與獨特的觀察力加上勇氣，無悔人生每個選擇、忠於自己的故事。

此外，Susan亦分享製作香水樽項鍊的過程，讓大家也能動手做：

+ 14 + 13 + 12

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁