【強積金】可扣稅自願性供款有幾著數？月入$15,000可慳稅__%

4月1日開始，強積金可扣稅自願性供款，簡稱TVC正式實施，是在強積金制度下一種新的供款。成員可自選喜歡的強積金計劃開立「可扣稅自願性供款帳戶」，並直接向該計劃作出供款。計落條數，筆者認為TVC算是著數，值得推介。

有時忙碌的工作令人不禁想：何時可以停下來？與其等嫁個有錢人，不如現在就靠自己好好計劃。（《海街日記》劇照）

每當工作辛苦，覺得事業及生活去到樽頸，意志消沉，就會想，我何時才可以退休?

數算日子，自己年不過四十 ，子曰:「四十而不惑」。時而勢易，不惑之年正好代表步入中年危機，對很多女士來說，比起孔子時代妙齡出閣，現今女性生活仍然充滿不安感，說不出原因，大概是近來新聞紙上的報道、網絡上散怖的不和諧負能量......總是覺得生活沒有什麼保障。

要退休後維持有質素的生活水平，老來有所依，求人不如求己! 我三番四次強調，無論單身或已婚，女士們財政必須獨立，好好管理好保險及強積金，這是對未來的自己負責。

由於全民退保搞不成，人口老化問題日益嚴重，政府積極推動多項退休儲蓄渠道，鼓勵市民為退休做好準備，延伸多項措施吸引市民正視退休問題。而於4月1日實行的強積金可扣稅自願性供款（TVC）可算是女生計劃退休時可考慮的方案。

強積金可扣稅自願性供款（TVC）也許是女生們計劃退休的不錯之選。〈《減嘆日記》劇照）

簡單及方便

無須經由僱主轉交供款予強積金受託人，開戶程序簡單。

自主性及靈活性高

現代女性講求自主，最怕被人綁死。

TVC由成員自選戶口，用舊戶口還是開新戶口，甚至可以開立多於一個TVC賬戶。亦可以隨意選擇心儀的受託人及基金類型。大部分TVC計劃的供款額，可選擇按月供或一筆過供款。可按個人退休需要、個人風險及負擔能力等因素，決定「做與不做」。假如你是職場新人，未能每月限時限刻，多供強積金，如有意外之財，你就可以考慮一筆過供入TVC戶口，享有扣稅。同樣地，你也可以善變地決定今年供完下年停供，也可中途加、減或終止計劃。

延伸閱讀：

【自願醫保】勿貪平﹗扣稅優惠真有著數？一文看清蠱惑細節免中伏

【女生買保險】建議保費佔收入__% 簽保單前要檢視夫妻關係

你期望過怎樣的退休生活？現在便要好好計劃。《海街日記》

可獲扣稅

TVC計劃，每年上限60,000元扣稅額，要留意並非指可扣60,000元稅款，個人可節省的稅款額需視乎其收入、所享有的扣除額及免稅額、以及TVC供款金額等多個因素而定。

參考投委會網頁，例如：

月入$15,000的單身人士為例，扣稅額是$9,000，可慳稅款$180，減幅超過20%。 月入$60,000的打工仔，可用盡$60,000最高稅務扣減，該課稅年度可慳稅10,200元，減幅近13%，收入愈高可享稅務扣減金額就愈高，但減幅百分比相對較少。

TVC確是幫我們「先儲未來錢」，除可即時慳稅，又可增加退休儲蓄，享受平均成本法及複式效應，帶來退休儲備成果。

不過，有一點要留意，但TVC跟強制性供款一樣，除非符合法例訂明的特定情況，否則要到65歲才可提取結餘。話說回來，即使具有供款彈性及扣稅優惠又如何，退休理財始終屬長線或極長線投資攻略，不應隨便輕率更改供款決定，影響未來真正嘆世界的退休大計。

（《海街日記》劇照）

雖說計劃有可取之處，但也不用急著開戶，事前應先問自己3個問題【點擊下圖閱讀問題及建議】：

+ 2

關於作者： 林小珍

前TVB財經新聞首席記者，有逾15年傳媒工作經驗，曾主持翡翠台《香港早晨》及《財經新聞》長壽節目。為更好照顧家庭及剛出世女兒，2016年10月決定離巢，現以Freelancer形式擔任《港股策略王》、《Viu TV》、《眾新聞》財經即市峰煙及時事節目主持，不時參與電視娛樂節目演出，擔任活動及座談會司儀。她同時是一位Blogger及專欄作家，在不同媒體分享女性親子理財以及金融新聞界趣聞軼事。

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁