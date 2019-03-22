今個月又冇錢剩？ 脫離「月光族」的實用方法　日常生活應該要…

有不少女士都為生理上「月事」煩惱，其實「月事」何止生理上的一種？「月事」也不是女人專利，月光族的「月事」煩惱，更令人困擾。

(《Confessions of a Shopaholic》劇照 )

「今個月又冇錢剩」是月光族最真實的寫照，明明不是失業遊民，每個月就是沒有錢剩下來，早前聽聞一位台北月入八萬台幣的日本料理師傅，淪為月光族只好鋌而走險利用迷你倉販毒，最後當然落得坐牢的下場。

冰封三尺非一日之寒，任何事都需要經歷醞釀才能水到渠成，不想去到無法收拾的殘局才知痛，早日控制甚至戒掉你的天生購物狂，否則到頭來只會「斬手指都唔掂」⋯⋯

分清「想要」和「需要」

(《Confessions of a Shopaholic》劇照 )

購物時先考慮「想要」和「需要」。這也是人生一課非常寶貴的操練，放諸人生，若你能夠認清自己「想要」和「需要」，大概你的人生也不會差到哪兒、不易行冤枉路，浪費時間和金錢！很多時候遇着什麼感恩節瘋狂大減價，你以為機不可失，又以為慳到錢，其實大多都是買了「唔等駛」的東西。奉勸月光族們先列出所需要購買的物品清單，然後再按清單購買。

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停一停、諗一諗

(《Confessions of a Shopaholic》劇照 )

有沒有試過在超級市場排隊付款，無所事事之際，就「順手」在櫃檯加入沒打算買的東西？這就是購物衝動！給少少時間自己，不用下下活在當下，延遲幾小時或幾天的時間讓自己冷靜下來。根據過往經驗，數天甚至數小時後，就已經忘記剛才見過的「那東西」。

以現金代替信用卡

(《Confessions of a Shopaholic》劇照 )

時興網購，不用掏腰包！足不出戶能買天下物，林林總總，確是一個非常大的誘惑，瘋狂過後，到月尾寄來銀行信用卡月結單，就會問自己「我究竟做了什麼？」電子消費確是為人類帶來方便，如果你能夠有節制運用，絕對是一種非常快捷便利的付款方式，但就是過於方便，令沒有「定力」的月光族過度消費，嘗試以現金替代信用卡，月光族當然仍可以「有幾多用幾多」沒錢剩，但至少不會構成負債！

記帳

(《Confessions of a Shopaholic》劇照 )

這是一個看似很麻煩卻非常有效的方法。剛才提到要列舉購物清單，制定收支預算，也可以清晰顯示你的購買力和儲蓄。筆者過往一直有用這個方法，每日記低用了多少錢在什麼事項上，久而久之便計算出每天的購買力，量入為出，提醒自己消費時的預算，買到該買的東西的同時，又不至於刻薄自己！

記帳另一個好處，就是讓你及早知道，戶口尚餘多少餘額，作出消費選擇。若你不喜歡動筆記帳，向你推介Ahorro 和 money book這兩個應用程式，每天做即時記帳又可以結算資產及負債。

減少被動消費

(《Confessions of a Shopaholic》劇照 )

所謂被動消費，從市場學上是指不願意消費的行為或不得不消費的行為，例如是封利是－－「唔想洗但又要洗」。人們受外界普遍價值觀、社會觀念及鋪天蓋地廣告洗腦，潛移默化進行被動消費。例如健身、美容、高球會會籍等，看起來有益身心，但試問你一個月會去多少次？即使你天天去，價格有是否合理？參加這些會籍，很多時都是情緒主導，為求買個安心，找人逼自己做運動、扮靚，起初可能會很勤力，可是日子久了，便有諸般藉口推搪，連門口都懶得出。

「就住駛」瞻前顧後的消費模式有人認為是束縛，不肯就範。是的，過於緊縮的預算會變得刻薄，偶爾放縱一下亦無傷大雅。最重要你是否持續做到精明消費。

關於作者： 林小珍

前TVB財經新聞首席記者，有逾15年傳媒工作經驗，曾主持翡翠台《香港早晨》及《財經新聞》長壽節目。為更好照顧家庭及剛出世女兒，2016年10月決定離巢，現以Freelancer形式擔任《港股策略王》、《Viu TV》、《眾新聞》財經即市峰煙及時事節目主持，不時參與電視娛樂節目演出，擔任活動及座談會司儀。她同時是一位Blogger及專欄作家，在不同媒體分享女性親子理財以及金融新聞界趣聞軼事。

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