【權力遊戲】十二星座代表角色？龍母十足白羊座　性格衝動好鬥

除了《復仇者聯盟4》將在這個星期迎來最終章，粉絲期待已久的《權力遊戲》（Game of Thrones）第八季在上個星期（4月15日）正式開播，鋪陳了八年的故事線，終於要在這一季畫上句號。

「七大王國」經過多年的勾心鬥角後，能夠活下來的只是寥寥少數。而劇中扮演扮演「珊莎」的女星蘇菲特納曾經透露過「第八季是有史以來最血腥、最多死亡的一季」，讓劇迷不禁揣測誰會在劇集中撐到最後。

這套劇集的魅力除了是血淋淋的權力爭鬥，每個角色鮮明的性格也俘虜了不少劇迷的心。做事謹慎、有上進心的Jon Snow（Kit Harington飾），有著強烈復仇之心的「狼家」（House Stark）細女Arya Stark，表面心狠手辣，內心卻充滿母性的瑟曦皇后（Queen Cersei）。劇中的不同角色的性格有時也是我們的縮影，近日不少網站都以此作比較，筆者也來個分析，到底哪個《權力遊戲》角色，跟你所屬星座的性格最相似？

角色的結局這季也會塵埃落定。（《權力遊戲》劇照）

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