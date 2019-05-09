看臉型就可以「讀心」？6大常見臉型剖析　每個人的性格秘密是..

人們常說：「相由心生」，其實這也不是無道理。 有研究臉部特徵的專家就發現，一個人的外貌特徵的確和他的性格存在著關聯。

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著有《The Wisdom of Your Face》的研究臉部特徵專家Jean Haner，從3000年歷史面相和中醫學說得出一系列面相心得。她指出每個人的臉型都會透露出很多個人性格上的秘密和生活態度。

Jean Haner說大多數人的臉型都不是單一的形狀，而是由不同形狀組合而來，但細心觀察的話還是可以找出最主導臉型的形狀。現在快去照鏡子看清楚自己的臉型，再來認識「看臉讀心」當中的奧秘吧！

菱形臉

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菱形臉的額頭和下巴的位置較窄而有棱角，臉的中間部位最闊，顴骨較高。根據Jean Haner的研究發現，這種臉型的人非常注重細節，控制慾較強，他們所觸及的事情都要出眾而亮眼，注重能夠生產高質量的作品。

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具有這種臉型的人善於溝通，也可以跟別人進行良好的交流，並且言談之間能夠非常精確，有很高的說話能力。然而，「棱角」就是菱形臉的最大標誌，他們一張厲害的嘴巴有時會像刀子一樣鋒利，從言語間就傷害到別人。如果你冒犯到菱形臉的人，越過他們的底線，他們的一張利嘴可是會變得無比尖銳，對你進行反撃。

菱形臉名人代表： Taylor Swift、Megan Fox 、湯唯

+ 3 + 2

鵝蛋臉

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鵝蛋臉常被稱之為最理常的臉型，呈橢圓形狀。顴骨就是臉上最寬的部分，臉型的比例是長度大於闊度，下巴位置比顴骨較窄，臉型看上去觀感平衡，適合任何髮型或首飾。擁有這種臉型的人個性務實、做事有條理，也具有野心和大志，在人生及事業上往往都會取得成就。

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鵝蛋臉的人的嘴巴通常都是十分甜，他們總是懂得說什麼話來討得別人歡心。但也因為他們擅於用甜言蜜語取悅他人，言語間愛用糖衣包裝，有時他們可能未必會講真心說話。

鵝蛋臉名人代表：Beyonce、全智賢

+ 4 + 3 + 2

方型臉

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方型臉又名國字臉，特徵是前額和下巴位置寬闊，寬度和長度幾乎是同等的比例，臉型線條十分硬朗分明。

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方型臉的人精力充沛，同時有很強的耐力；他們機智聰明，而且擁有分析思維，因此他們很敢於接受挑戰以及承擔重任，即使是在壓力的環境底下，也能一直保持冷靜頭腦處事，是天生的領導者。擁有這種臉型的女生適合留長頭髮，特別是有柔和捲度的大波浪髮型，從而修飾過於方正的輪廓。

方形臉的名人代表： Angelina Jolie、Sandra Bullock、容祖兒

+ 5 + 4 + 3

心型臉

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心型臉的特徵是額頭寬闊的，下巴位置較細窄尖長，呈現出倒三角的臉型。人如其臉，這種臉型的人擁有豐富的內心世界，充滿活力；他們非常有創意，並且有很強的直覺，個性迷人且充滿魅力。

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心型臉的人內心有很強大的力量，所以他們很多時候會堅信自己的信念，令性格顯得比較固執，也可能在待人接物上有點咄咄逼人。

心型臉名人代表： Scarlett Johansson、Angelababy

+ 4 + 3 + 2

三角形臉

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三角形臉的額頭尖窄但下巴位寬闊。這種臉型的人通常很有創意、擁有藝術家的特質，對美學特別有觸覺。他們的天性很有決心，做事會堅持到底，不會半途而廢，所以往往會成為成功的人。而往頭頂方向的前額越窄，也代表控制慾越強，通常都想要由自己掌控一切事物，擁有控制狂的特質。

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此外，他們的個性也是十分敏感，在相處時注意別要踩到他們的底線，若然觸動到他們的神經的話，會作出很大很激動的反應！

三角形臉名人代表：Kate moss、Jennifer Aniston

+ 3 + 2

長方形臉

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長方形臉是指臉形長，而且額頭和下巴形狀方正。擁有這種臉型的人是很愛進行深度的思考和重視邏輯分析，但也因此常常會想太多。

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他們喜歡計畫和執行，處事也非常有策略性和高效率，處事能力強。不過這種臉型的人不喜歡表達自己心內的感覺，為了抒發他們無法說出口的感受或是緊張的心情，他們往往會透過運動來宣洩內在的情緒和壓力，藉此讓自己不要再胡思亂想。

以上由3000年歷史面相中取得的6大常見臉型剖析，又有說中到你的性格特質嗎？對於初次見面的人，也不妨試試用「讀心術」來先認識對方吧！

長方形臉名人代表：Sarah Jessica Parker、王菲

Sources: littlethings.com

+ 5 + 4 + 3

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