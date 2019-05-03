12蚊店會有？DAISO全新平價化妝品牌上架　引起日本女生搶購潮！

出名平價的日本DAISO相信大家已經不會感到陌生。 到日本旅遊時，不到那裡走上一圈真覺得對不起自己，皆因實在太好買了！由家品、零食、文具及妝品統統都有，一概主打100円的親民價格，必定能買到滿載而歸。

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DAISO有好多寶藏，妝品一定是不容錯過的一環。最近日本DAISO又有新驚喜，推出了全新化妝品牌「U R GLAM」，定價依然是便宜得讓人尖叫的100円！

「U R GLAM」在日本DAISO一上架就引發日本女生搶購熱潮！(miki198303)

據說「U R GLAM」在日本DAISO一上架就讓日本女生瘋搶，也有不少口耳相傳的好物，成了近期談論度極高的平價妝品。以下的妝品都是日本女生大推的系列，去日本當然是必買吧。雖然未知是次的新品會否登陸香港，但也熱切期待U R GLAM會在香港的12蚊店出現啊！

日本女生近日都在網上大曬U R GLAM的戰利品：

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眼影

「9色眼影組合」是最具人氣而且必搶的化妝品！(urglam_official)

說到「U R GLAM」最具人氣而且必搶的化妝品，就一定是「9色眼影組合」莫屬！這個眼影組合的以不同深淺的大地色調為主，每一個顏色都非常實用。從打底的米白、高貴的銅啡，到大熱的乾燥玫瑰色都有，在上班和日常通用。眼影有珠光光澤，也有啞光色調之分，一盒就可以塑造出不同的眼妝妝感。

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從打底的米白、高貴的銅啡，到大熱的乾燥玫瑰色都有，在上班和日常通用。眼影有珠光光澤，也有啞光色調之分，一盒就可以塑造出不同的眼妝妝感。

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據日本女生用家的反映，這盒眼影的顯色度不錯，粉質也細緻好推，以100円就可以買到如此質素的眼影，絕對是超值！看日本女生的真實眼妝圖片後真的徹底被燒到了，上眼顏色自然又好看，筆者也好想買啊～

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眉妝產品

眉妝產品有不同深淺的棕色系選擇，即使是有染髮的女生也可輕易找到適合自己的色號。(urglam_official)

除了9色眼影組合，它們的眉妝系列也是被大推的產品之一。「U R GLAM」全面地推出了眉筆、染眉膏、眉粉、液體眉筆，就連有「眉毛雨衣」之稱的的防水top coat也有，即使是對眉妝相當有要求的女生，都可以有不同的眉妝產品選擇。

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而它們的眉妝產品也是十分貼心，推出了不同深淺的棕色系色號，即使是有染髮的女生也可輕易找到適合自己的色號。

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另外，它們的眉粉也是不少日本女生重點搶購的產品。它的包裝以迷你小盒子設計，內附小鏡子及眉掃，帶出街補妝極之方便；三種由淺到深的色調可用於眉毛也可以當鼻影使用。看它的設計是不是極有Kate的影子？

唇膏/唇彩

唇膏和唇彩主打「自然血色」的妝感，效果上色而不誇張。(urglam_official)

接下來當然少不了女生百買不厭的唇膏和唇彩！唇膏一共有8種顏色，而唇彩則一共有5種顏色選擇。色系有嬰兒粉、粉紅色、珊瑚色、大紅色及紫紅色等，質感順滑輕柔，據官網介紹可塗出「自然血色」的妝感。

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而唇彩以粉紅色及紅色為主，另有兩種帶有閃片的透明及紫色，可營造出比較明顯的玻璃唇效果。

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本以為紫色的唇彩會有點詭異，但看了日本女生的上妝照竟覺得意外地好看，微微的殊珠光散發出迷人的光澤，雙唇也顯得紅潤飽滿，相信其他粉紅色系列的效果同樣不會令人失望。

胭脂

一共四色的胭脂系列，顏色偏向活潑甜美。(urglam_official)

此外，它們的胭脂系列也是令人超心動的。整個系列包括有珊瑚色、粉紅色、桃紅色及提昇透明感的紫色一共四種顏色，感覺偏向活潑甜美，都是大部分女生都會鍾情的色調。

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雖然家中也一定有如此「熟口熟面」的顏色，但四色全包也不過是400円，也很難忍手不買回家「備用」吧，也可像圖中日本女生一樣，把不同顏色的胭脂疊塗，顏色會顯得更加有層次感。

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Highlighter

Highlighter有提亮及立體效果之餘也不會顯得過於誇張。(urglam_official)

膏狀的Highlighter上手效果十分貼服自然，適合用於蘋果肌、T字位等位置，一抹就可塗出閃亮的柔光，提亮之餘也不會顯得過於誇張，令打亮的位置變得立體。

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Highlighter是令妝感更加立體的武器，平日沒有打亮習慣的女生，買「U R GLAM」的Highlighter系列來試試也是不錯的！它們有粉餅狀、膏狀及液體Highlighter，有自然小顏、提亮及增加皮膚透明感的功效。

化妝掃

不是便宜就沒好貨，有日本女生給予化妝掃用起來有高級感的評價。(urglam_official)

除了以上的化妝產品，最後必不可錯過的還有一共15種的化妝掃！一系列超齊全的化妝掃由眼線筆、眼影掃、眉掃及胭脂掃等一應俱全。雖然是平價，但絕不是便宜就沒好貨，它們的化妝掃以纖細平滑的尼龍毛質製造，用起上來絕不粗糙拮肉，也適合對動物毛髮容易產生過敏反應的人使用，有日本女生給予化妝掃用起來有高級感的評價。

化妝掃的售價由100円-200円不等，一套15支全包也不過是1700円，大約是港幣百多元就可全部入手，抵買！

這次DAISO推出的「U R GLAM」平價得來也有一定的品質，就連向來對化妝品甚有要求的日本女生也給予不錯的評價，絕對地試得過！有去開日本的朋友記得不要錯過啊。

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