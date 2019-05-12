要換Bra的八大徵兆　常見謬誤：愈扣愈入不是瘦，是布料鬆掉象徵

當內褲發黃，我們就知道要換掉，但同樣是貼身衣物的胸圍，究竟甚麼時候要換呢？

胸圍往往是女生最容易忽視的部份，從選擇到保養胸圍都大有學問，而它跟其他衣物一樣都有壽命。「老化」的胸圍除了外表不美觀，它的承托力和功能都會受到影響。但女生往往覺得Bra「未著爛」就不用換，因為內衣穿在裏面，而且高質素的內衣大多時比「外衣」更昂貴，所以她們覺得能穿就穿，不願意花費金錢更換。

胸圍也有壽命，一段時期便需要換掉。（Chantelle Paris@Instagram）

然而，內衣就像是我們的第二層皮膚，穿上適合自己的Bra，可以保持胸型，內衣品牌Playtex公司的執行長約翰·迪錫接受外國傳媒訪問時提及受損的胸圍會影響到乳房的形狀。每天都要穿著的胸圍自然容易受到磨蝕，所以在適當時候，我們就要狠心換掉衣櫃裏的胸圍。以下八個徵兆，暗示我們是時候要換Bra了...

1.肩帶經常下滑

大部份女生可能不為意，其實肩帶與鋼圈一樣有著承托胸部的作用。當胸圍的穿著次數漸漸多了，肩帶就會變得容易下滑。本身有「寒背」（round shoulder）的女生，可能會因為身體不自覺向前傾而令肩帶滑落。而另一個原因是，肩帶在長期繃緊或經過洗滌時的拉扯後，會慢慢變鬆，繼而在穿著時下滑。

肩帶是判別應否換Bra的關鍵。（鄧倩螢攝/01職場圖片）

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