【法國版莫生氣】前衛女作家Colette態度：別為小事委屈自己腦袋

學做一位「優雅女生」，要不慍不火，遇不平事小心處理，卻又不失自己；對世界溫柔，卻又不失稜角。可是世事總是光怪陸離，在破口大罵或說出尖酸無理的話前，歇一歇，看一看書，總是好的。 乘着法國五月，一代作家Colette的字句很能給我們這「25+」女生一點慰寂，在要怒不怒之際，想罵不罵之際，在謙虛與頑強之間，她似是穿越百年，在《The Ripening Seed, Colette》書中拍拍膊頭跟我們說：「別為小問題委屈自己腦袋！」

Colette與Coco Chanel在同一個圈子中游走，鋒芒不相伯仲，去世後更獲法國國葬禮儀。（Musee Colette）

愛書之人，對Colette應該不陌生，特別是她的故事被改編成同名電影《寫我華麗緣（Colette）》。她與Coco Chanel在同一個圈子中游走，鋒芒不相伯仲，去世後更獲法國國葬禮儀。小說題材出位，寫女性在婚姻中的位置、寫女生在搬家與失眠中的啟悟、寫同性戀愛的故事、寫母子的忘年戀愛。句子穿越百年，至今看來，絲毫不覺過時。

不過，這兒筆者想說些螻蟻的小煩惱，她在大時代中打滾，說的放在我們日常如星塵般的問題、如何自相處、如何為世獨立等等，仍然很中用。

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我去收拾我的個人物品⋯⋯那些我珍重的：我的貓、遊歷的勇氣與我的獨處。 Colette

有時發怒，是因為求之不得。

老生常談卻是，失諸交臂之間，總有意外收獲，特別是獨處時候。獨處，是需要學習的。不是獨自一人，就叫獨處；也非情非得已時，才獨處。而是在有選擇的情況下，享受獨自一個。Colette一生感情生活多姿多彩，對像有男有女，有情婦也有丈夫，但苦然是走到情盡時，她卻勸慰珍重的不是舊情，而是遊歷的勇氣，與那獨處的自由。

走到「25＋」，當然還是十分年輕，但也總會跟某些人走散，可以戀戀不捨，但最珍重的從不應在別人身上苛求。

《寫我華麗緣（Colette）》是一部傳記式電影，但卻十足一部預先計算精確的小說，只因改編自法國傳奇女子Sidonie-Gabrielle Colette的故事。 （《寫我華麗緣》劇照）

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你會做蠢事，但要熱情地做。 Colette

有時發怒，是因為自愧不如：為何我總是不夠聰明？

從前莽撞，總想學聰明一點；後來才知，原來智慧自來，反而熱情會一點一點溜走。Colette除了感情生活多姿多彩，她的一生也隨感情這條紅線經歷高山企谷，由鄕村女孩走進上流社會、作家、記者、交際花、紅磨坊舞女與演員等等，但看她「半自傳式」的作品，也知每一個身份，她也是熱情滿滿地「演出」，哪管它高低貴賤。

與其想如何聰明一點，免損失傷害，不如老實地做點蠢事，卻是全神貫注，全心全意地做，因為最愚笨的事，大概只是活得不夠自己罷了。

Sidonie-Gabrielle Colette（Musee Colette）

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別為小問題委屈自己腦袋！ Colette

有時發怒，是因為免不了要解決低俗的問題，煩厭至極。

Colette豪氣一句：「 別為小問題委屈自己腦袋！」筆者倒是十分喜歡，重點不在於委屈不委屈，而是「大」與「小」。與人相交也好，生活上、工作上也好，要處理的事總是接踵而來，恕筆者悲觀，只覺問題只會愈來愈難，但可以控制的，卻是自訂問題的大小。

憤怒也有益，能推動人進步，能發洩，能增取應有權益，但僅限於「高質」的大問題；至於其他雞毛蒜皮的小事，實在不值牽動神經，能換一笑，已是「最高榮譽」了。