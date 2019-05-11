【圓美大盜】Anne Hathaway主演慘獲低評分　全因妒忌女人聰明？

《圓美大盜（The Hustle）》由Anne Hathaway與《Pitch Perfect （完美巨星幫）》的Rebel Wilson主演，一胖一瘦，組成「老千二人組」，轉門騙取富有男生金錢。 雖有巨星「 坐鎮」，但IMDb評分卻只有4.9低分，但若你只想不求究竟的大笑一番，《圓美大盜（The Hustle）》也不會讓你失望，出色的演出與華麗的服飾拯救了劇本的不足。

誠實看後感：抱着看「爆谷片」的心情，相信不會太失望

Anne Hathaway與Rebel Wilson，光是陣容就叫人期待，本來也對劇本沒有太大期望，只是抱着看「爆谷片」的心情，「紮行馬」等待大笑。要是你也跟筆者抱着同樣心情進場，相信不會太失望。

《圓美大盜（The Hustle）》講述「高級老千」Josephine（Anne Hathaway飾）與靠小把戲騙人的Penny（Rebel Wilson飾）在火車上遇上，在法國的小島上「大戰」，Josephine拒絕收Penny為徒，更用盡一切方法把她趕走，更跟她打賭－誰先騙到$500,000元美金就勝出，對方就要離開小島。二人出盡渾身解數，誘騙男生，也誘觀眾大笑。

故事是改編自1998年的《偷心大少（Dirty Rotten Scoundrels）》，只是當年兩位男生，變成女的，二人搞笑功力無容至疑，筆者無意劇透，但劇本的不足令電影大打折扣。這樣的喜劇最需要一個「Suprising Twist」，而在《圓美大盜（The Hustle）》，轉折顯然是不夠力的。不過，似文首所說，進場只為不求甚解的大笑，它倒是相當稱職。

（《圓美大盜（The Hustle）劇照》）

+ 5 + 4 + 3

男生習慣低估女生：是不變「定律」或已經過時？

《圓美大盜》其中一個中心思想，由Josephine說出：「男生都習慣低估女生。」

似是解釋了為何要翻拍一套「女版」的《偷心大少》，試圖為女生發聲：「女生更適合當騙子，因為男生總以為自己更聰明。」

筆者看到這兒便不禁輕嘆：「還這樣說，不覺過時嗎？」那我就且看看主角們如何不鬥力，光鬥智。而電影的橋段卻剛剛違背了它的宗旨，因為Josephine與Penny所用的方法都極其愚蠢，還不斷重複。

筆者覺得好看的喜劇最難得，因為就是要人在閙劇中看穿現實中的荒謬－繼而面對困難與悲傷，也可笑着應對。令人失望的是，《圓美大盜》的劇本平平，甚至恰恰相反，也難令觀賞者有「回甘」之感，低評分也不是沒原因。