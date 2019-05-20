蔡卓妍鍾欣潼相處18年　尷尬到互諒全靠忍：如果鬧交Twins就會散

蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）於上星期六（18/5）發佈照片和短片分享早前二人走了一趟說走就走的東京快閃之旅，並共同慶祝Twins成軍18週年。 這18年來，由當初的磨合到現時的默契，透過當中的經歷讓對方一同成長，大概她們已變得像家人般的情誼，無可取替。

5月18日是蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）組成的Twins 成軍18週年紀念。(choisaaaa@Instagram)

感激對方相伴18年，共同參與對方的人生



阿Sa、阿嬌在分享影片的同時感恩對方相伴18個年頭，阿Sa更用上《虛齡時代》歌詞「共你即使風沙吹過不再一樣，有一點滄桑都可更為漂亮」表達對阿嬌的謝意，而阿嬌也表示「風雨同路，感謝有你（阿Sa）」。當然，文字可以欺騙人，但臉上從心而發的笑容則是最能呈現真正的反應，從阿Sa、阿嬌所分享的影片中看到，二人無論走到哪，都是笑容滿臉的，像是表達出一種「只要在她身邊，做甚麼也滿足」的感覺。

【按圖觀看】蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）的日本旅遊點滴：

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雖然眼前的阿Sa、阿嬌是這般的溫馨，常對彼此訴充說謝謝對方陪伴此類型的說話，就連阿嬌於2018年12月結婚時也直接將花球交給予阿Sa，希望對方也能盡快得到幸福；而阿Sa亦花上十萬元為阿嬌送上結婚蛋糕，展現當中深厚的閨密情。可是，二人的關係並不是如我們想像的一見如故，還是如普通人一樣，是經過不少磨擦、包容、經歷，才演變至今日默契十足的Twins。

鍾欣潼（阿嬌）於2018年12月結婚時也直接將花球交給予阿Sa，希望對方也能盡快得到幸福。(Vcg.com)

18年來，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）都在身邊陪伴對方，這些珍貴moment，你又記得幾多？（點圖考「記性」＝＝＞）

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二人第一次見面竟是尷尬收場？

尤其是阿Sa和阿嬌可謂南轅北轍的兩個人，無論是喜歡的事物、生活習慣以至性格都大為不同，一個愛色彩斑斕、一個愛黑白顏色；一個怕冷、一個怕熱；一個愛說話，另一個則偏好安靜，就連二人相識過程中也能看到她們的不同性格。

阿Sa和阿嬌於2017年拍攝內地真人騷節目《熟悉的味道2》時，則還原了她們初次見面場景，她們第一次見面是在Ktv房間中，當時阿Sa就主動過去跟阿嬌說話，並指出她很面熟；當阿嬌答出可能是因為自己拍過雜誌以致面熟的回應，阿Sa則回答自己也拍過，希望能打開話題，殊不知阿嬌直接回答：「我沒看過。」阿Sa在節目表示那時阿嬌的這個回答讓她非常尷尬。

蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）藉Twins成軍18週年，於早前到日本慶祝。(choisaaaa@Instagram)

性格不同，故不斷磨合、互補

不至因阿嬌說話直率為二人帶來很多共同工作上的磨合期，就連初期阿嬌因為較安靜而不懂得面對媒體的發問，很多時候都是由阿Sa解圍的，阿Sa更於一次接受本地媒體訪問時笑指對方有個花名為「台瘟斯姬」，直至阿嬌因阿Sa而慢慢改變到她的性格：「由以前不喜歡說話，變到愈來愈多說話，又常常笑。」也是此原因讓阿嬌在其後的訪問多發言，與阿Sa互相補位，在阿Sa想不到要說甚麼時，阿嬌也會為她解圍；相反，阿嬌再次變成「台瘟斯姬」時，阿Sa又會幫忙說話。

蔡卓妍（阿Sa）在一次馬爾代夫旅程中，特意用旅程拍下的照片製成了一本只屬於她們回憶的圖片集送給阿嬌。（YouTube截圖）

為了阿Sa，不愛曬太陽的阿嬌陪伴到馬爾代夫

人與人之間總不會100%相似，兩個不同的個體，總要雙方作出共同的遷就，才能成就一段健康的關係。雖然阿Sa曾經在一次訪問中說過自己心目中的最好旅行腳並不是阿嬌，而是容祖兒，並表示：「阿嬌比較麻煩，她不喜歡曬太陽，但我較喜歡陽光與海灘，揀地方會比較難，所以揀祖兒。」但在2016年電視台節目《回味．Twins》特輯，二人就在節目當中回顧2015年二人共同到馬爾代夫度假的點滴，那次更是一向不喜歡曬太陽的阿嬌為了阿Sa第一次到陽光與海灘的地方；而阿Sa則因為阿嬌的遷就而主動負責整個行程的安排，在其後也特意用這旅程拍下的照片製成了一本只屬於她們回憶的圖片集送給阿嬌。

相伴18年，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）互相遷就。(choisaaaa@Instagram)

忍，也是她們遷就的一種

不過在18年期間，又怎會每次也相敬如賓？阿Sa和阿嬌如一般的閏密一樣，也試過遇到意見不合的時刻，但幸好的是二人也會作出忍讓，最多也只是到達冷戰的地步，並不會真正吵架，阿Sa就曾在演唱會中對阿嬌說過：「有時我會堅持己見，但你都會忍讓。」無他，只因彼此也了解到大家的脾氣，阿嬌更曾提及：「我好清楚如果鬧交，Twins就會散，所以大家都會忍。」於是，為了Twins、為了對方，大家都選擇了遷就，亦是這樣，無疑的改變了對方。

其實你（阿Sa）改變了我很多，由我不喜歡彩色，只喜歡黑白變到整個人生愈來愈有色彩，愈來愈開心！ 鍾欣桐（阿嬌）