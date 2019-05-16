Selena Gomez回歸康城紅地氈　成功擺脫Justin Bieber結婚陰影？

第72屆康城影展剛於法國時間5月14日完成揭幕禮，紅地氈上的女星們，無論是官方邀請的，還是有傳用金錢堆砌過後換來的，都成為極吸引的茶餘飯後話題。 除了Tilda Swinton、鞏俐、鄭秀妍（Jessica）和昆凌成焦點外，去年休息了一段時間的Selena Gomez亦成為全場人士的焦點，似是要告訴大家「她要回來了！」的訊息。

先回顧第72屆康城影展女星們的悉心打扮：

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Selena Gomez狀態大勇，已擺Justin Bieber結婚陰影？

Selena Gomez成為全場人士的觸目點。(GettyImages)

是次也是Selena Gomez憑主演作品喪屍喜劇《The Dead Don't Die》（《喪屍未逝》）首次踏足康城影展紅地氈，當天她以全白造型亮相，Louis Vuitton Bra Top與高衩半身裙，配上Bvlgari鑽石項鍊，以簡約、小性感展現她的優雅氣質，同時配上紅唇、粗貓眼線的妝容極搶眼，亦自信滿滿的站在紅地氈上面對鏡頭，狀態似是100%回復過來，將過往的種種經歷完全消化，準備好以一個更好的自己去面對大家。

一直以來，Selena Gomez在Instagram上發佈的照片都充滿笑容，但26歲的她過往所經歷卻並非同輩能夠承受得到、感受得到的事情，然而她卻一步步的跨過去。

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成長路中包含壓力、憂鬱症、紅斑性狼瘡​

童星出身的Selena Gomez自出道以來就備受關注，成為耀目新星，外界都甚為關注她的一切，包括工作、感情與私生活，就在這鎂光燈下成長的她，形成壓力，各方面的過量關注，加上與前度Justin Bieber多次的離離合合，情緒數度出現問題，亦受憂鬱症之影響下令紅斑性狼瘡復發，繼而於2016年引致腎臟功能出現異常，需停工接受腎臟移植手術，世界巡迴演唱會亦被迫取消。

Selena Gomez感激好友Francia Raisa的付出。(selenagomez@Instagram)

其後，她亦於Instagram發佈與捐贈腎臟的好友Francia Raisa完成手術的照片，並表示自己需停工的原因，同時感激對方的付出。腎臟出事，險些賠上生命，但Selena Gomez從沒放棄過，更於美國NBC《The Today Show》節目訪問時，分享患病期間的過程，更指出：「知道並不是只有我孤單一人面對。」，即使需停止工作，但她卻從沒有放棄過，反而只希望能保持積極的心態迎接其後於康復期間需面對的事。

Selena Gomez直言過往的自己沒有安全感。(selenagomez@Instagram)

一直以來，我都沒有安全感。 Selena Gomez

學會愛自己才是善待自己的方法

後來，身體回復過後，因面對糾纏不清的感情狀態、Justin Bieber宣佈結婚，以及Instagram被攻擊，再次令Selena Gomez情緒面臨崩潰的情況，數度需接受憂鬱症的心理治療，同時決定暫別社交媒體，待情緒穩定、走出傷痛陰霾過後，她於2018年分別接受不同媒體訪問，分享當時患上憂鬱的點滴與其想法，坦言從前的自己總認為自己不夠好，自尊心嚴重不足。

其中就於美國《Harper’s Bazaar》訪問中表示過往的她一直給憂鬱和躁鬱問題所困擾，只是因為當時未有好好的對待自己：「現在是我有史以來最舒適的狀態，因為我從出道以來沒有把注意力放在自己或喜歡的事物身上，只是擔心自己看起來會否很老、漂不漂亮，以及未能為粉絲帶來甚麼。」

她亦從過往經歷，學會只有將自己放在人生的首位，細心感受自己的心靈所發出來的訊息，生活才會健康，不然情況只會不斷重覆，甚至到達一個無法挽回的地步。

再也沒有別的事情可以阻礙到我專心愛自己。 Selena Gomez

Selena Gomez：「我為現在的自己感到自豪。」(selenagomez@Instagram)

2019年1月，Selena Gomez重新使用社交媒體，而她所發佈的第一張照片，也透過文字引述自己走過各種困擾後，於過往一年的反思和成長：「去年絕對是自我反思、挑戰和成長的一年，這並不容易，但我為現在的自己感到自豪，並期待著未來一年的來臨。」

面對手術後疤痕，親自設計泳衣

樂於分享過往種種經歷，除了是誠實面對自己，Selena Gomez也希望能夠給予女生們有所啟發，成為更自信的自己，不要像從前的她一樣將自己放於最後。甚至，因為自己接受過腎臟移植手術而留下的疤痕，特別為好友Theresa Mingus 的泳衣品牌Krahs親自設計5款泳衣，全都是高腰、連身的設計，希望有相同經歷、因疤痕而感不自信的女生都能積極起來，重拾信心，重新感到自己美麗而自信的一面。

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重回社交媒體：你不需向任何人證明什麼



也因為自己曾經遭受過社交媒體的負面評論而感失落，不時都希望帶出不要過份依賴社交媒體的訊息，而最近則在《Dream It Real》訪談節目中呼籲人們應該適當地使用社交媒體，並需為自己定下使用的時間限制，同時強調不需要向任何人證明任何事情。

（資料來源：Teen Vogue, CNN）