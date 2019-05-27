【Grace Kelly】摩納哥王室借出王宮藏品　親身欣賞王妃珍藏！

Grace Kelly這位傳奇女子，以美貌與優雅享譽於世，是優雅與完美的化身。適逢2019年是她誕生90周年紀念，摩納哥王宮檔案館策劃了名為《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》展覽，讓大家可以近距離再一次欣賞王妃的華麗影子。 攝影：鄭子峰

適逢2019年是她誕生90周年紀念，摩納哥王宮檔案館策劃了名為《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》展覽。（攝影：鄭子峰）

樣貌姣好的Grace Kelly出身自美國富有家庭，19歲起闖蕩荷里活，短短幾年間就與名導Hitchcock合作電影《捉賊記》、《後窗》、《電話謀殺案》，更在25歲便拿下影后殊榮。

Grace Kelly在25歲便拿下影后殊榮。（圖片來源：pinterest）

今次展覽特意展出她得獎時穿著的晚裝，以及屬於她的「小金人」：

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於荷里活名利兼收的她更是時尚楷模，不單Gucci特意為她設計絲巾，更因為一張相片，愛馬仕Hermès以她的名字為旗下的馬鞍袋命名。1956年，Grace Kelly在懷孕時期亮相，攝影師捕捉到她用包包遮住微凸小腹的經典畫面，美國《Life》雜誌將這張照片用作封面後引起轟動。在得到摩納哥王室的許可後，凱莉包（Kelly bag）正式得名，並迅速流行起來。

愛馬仕Hermès借出特製巨型Kelly手袋。（攝影：鄭子峰）

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有樣貌、有家底、有事業、有名氣、甚至連愛馬仕都以她的名字為手袋命名，大家或許認為Grace Kelly絕對是「人生嬴家」。可是事實上她毫不快樂——她在家排行第三，上有一個哥哥及一個姐姐，下有一個妹妹。因為家中每個人都很強，Grace Kelly相比之下並不顯眼，也不特別討人喜歡。父親更一直偏愛姐姐，甚至在Grace Kelly嬴得小金人時，父親的回應也是：「Grace能做的，Peggy也能做，而且她總能比Grace做得更好」。

這使得表面看起來堅強又冷漠的Grace Kelly，內心一直渴望被愛。在荷里活多次傳出緋聞的她，最後於獲得影后寶座的翌年，匆匆下嫁只有兩面之緣的摩納哥王子雷尼爾三世。

於獲得影后寶座的翌年，Grace Kelly匆匆下嫁只有兩面之緣的摩納哥王子雷尼爾三世。（圖片來源：pinterest）

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可惜，嫁給王子不一定有童話式的美滿結局－－原來摩納哥和法國簽訂條約，規定一旦沒有男性繼承人，國家就自動被法國合併。因此相比起愛情，雷尼爾三世更著重子孫。傳聞亦指，在蜜月期後，雷尼爾三世已經到處沾花惹草，只是當時Grace Kelly已經懷有身孕，為了可以一直與孩子見面，Grace Kelly選擇了在這段婚姻中忍耐。

此時，名導Hitchcock拿著一份劇本，懇求Grace Kelly擔當故事女主角。

Grace Kelly是Hitchcock最愛的女演員之一，婚前常常出演大師執導的作品。展覽亦展出了她有份出演的電影海報及戲服：

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一生鐘情演戲的Grace Kelly當然心動，可是當時摩納哥正面臨國際危機：於1962年，法國封鎖摩納哥，報復摩納哥大量收容逃稅的法國公民，聲稱如不就範就直接吞併。摩納哥只是一個面積大約2平方公里的小國，單單香港的面積己是其六百倍。如果法國發動攻擊，摩納哥絕對一下子就被擊倒。可是雷尼爾三世堅持摩納哥是一個主權國家，不容其他國家干擾內政。

別人以為美艷又富有的她應有盡有、得天獨厚，她卻從沒有得到父親的愛，甚至成為皇妃之後，也要極力爭取才得到丈夫的愛護及摩納哥人民的眷顧。嫁入皇室、成為皇妃後，她甚至推卻Hitchcock的邀請，專心完成皇妃的職責，不單不成為別國挑剔摩納哥的原因，更在必要時想辦法利用個人力量解決困難。

Grace Kelly至今依然是許多人心目中無可取代的時尚楷模。（圖片來源：pinterest）

直到現時，在摩納哥仍處處可見Grace Kelly的影子：以她命名的玫瑰園、臺階、街道，按她遺願建起的花園，以及無數路邊的牌子，都寫著Princess Grace以作紀念，可見人民對她有多愛戴。

今次展覽一次過展出了不少由摩納哥提供的王宮藏品，讓大家可以從時裝、珠寶、攝影等不同角度，欣賞一代時尚楷模的永不隕滅的高雅大氣。

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《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》 日期：即日至8月28日 地點：「澳門銀河™」綜合渡假城 – 水晶大堂 開放時間： 10:00 – 22:00（星期日至四） 10:00 – 24:00（星期五、六及公眾假期 ） 費用：免費

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