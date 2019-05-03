【Jude Law】與年輕美女心理醫生低調完婚　浪子男神：我非常開心

一代浪子男神Jude Law昨日與拍拖超過四年的心理醫生女友Phillipa Coan，於親友的見證下，在倫敦熱門結婚地點Old Marylebone Town Hall完成溫馨的結婚儀式。

（圖片來源：pinterest）

俗語有云：「男人不壞，女人不愛」，可是愛上浪子往往只能換來身心俱疲的結果。尤竟Phillipa Coan是如何讓這個緋聞不斷、有「風流種馬」稱號的Jude Law，願意為她放棄森林，低調拍拖四年再成婚？

Jude Law憑藉深邃的五官、湛藍的眼睛、壞孩子般的笑靨，不論男女都會被他的魅力迷倒。不過Jude Law可不是一投身娛樂圈即大紅大紫：1990年代，年少不羈的他隻身由英國前往荷里活發展，一開始只能演配角角色，事業完全不見起色。直到1999年，他遇上了《The Talented Mr. Ripley》這份劇本，讓他的命運（以及戀愛運）出現180度轉變。

《The Talented Mr. Ripley》劇照

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原來Jude Law一開始接觸這份劇本時，壓根兒不想接拍這部電影，因為過去他一直只能演美男子角色，讓他非常苦惱。（是在炫耀嗎？）他想衝破個人框架，接拍一些不以樣貌主導的角色。幸好後來他被故事的「反轉結局」說服，出盡全力演出，終於憑藉這部電影紅遍全球。

有人氣自然有無限的工作機會，拍完《The Talented Mr. Ripley》後，Jude Law星途一路順遂，不單片約不斷，更可與一線大卡女星合作拍攝A級電影。在事業穩步發展的同時，Jude Law的戀愛運亦是強得擋也擋不住。

（圖片來源：GettyImages ）

不少曾經與他合作的女星都曾公開表示被他的迷人外表，以及紳士氣質深深吸引。而他的緋聞女朋友亦是行內數一數二的又多又精彩：

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然而有再多緋聞，當年Jude Law公開承認的女朋友只有一個：Sadie Frost。

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Sadie Frost的父親是位迷幻藝術家，曾為傳奇樂隊The Beatles工作。Sadie Frost名字就是來自於The Beatles其中一首歌〈Sexy Sadie〉。她的母親則是女演員，16歲即與她的父親結婚。據悉她其中一個教父更是一位邪教教徒。Sadie Frost就曾形容那段童年時光「混亂卻性感」。

Sadie Frost長大後成為演員及時裝設計師。1994年，一次電影拍攝讓她與比自己年輕7歲的Jude Law相遇，就此雙雙墮入愛河。當時Jude Law更在手臂內側刺上〈Sexy Sadie〉的歌詞，可見二人當時愛得深刻。

Sadie Frost於1996年為Jude Law誕下大兒子Rafferty，二人在翌年結婚，三年後誕下二女兒Iris，再於兩年後誕下三女兒Rudy。

可惜這段愛情卻沒有走到最後，Jude Law與Sadie Frost結婚五年後宣佈和平離婚。 一家五口樂也融融時光正式告終。不過為了孩子的未來著想，二人至今仍維持著朋友關係。

與Sadie Frost離婚後，Jude Law便正式踏上浪子之路。其中最為人津津樂道的，是他與模特兒Samantha Burke的一夜情。二人當時沒被媒體拍到約會相片，一切都非常低調地進行。然而有天Samantha Burke突然抱著一個嬰兒走到媒體面前，並且宣稱孩子是Jude Law的孩子，希望Jude Law能夠給予贍養費。Jude Law得知後，二話不說直接答應。

（圖片來源：pinterest）

後來，Jude Law於2004年因拍攝《Alfie》而與英國女演員Sienna Miller相遇，二人當時談了一場比較認真且長久的愛情，而這對俊男美女的組合亦曾得到不少粉絲的祝福。

（圖片來源：ig@GettyImages ）

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然而，Jude Law於翌年突然在毫無預警的情況下，公佈一封致Sienna Miller的道歉信，表示自己與孩子的保姆出軌。更爆的是之後英國某駭客偷取並向媒體發佈了Sienna Miller的一段語音留言。在那段留言中，Sienna Miller說：「嗨，是我。現在不能說話。我和Jude在 Groucho（倫敦某夜店）。我愛你。」而那段留言的對象，正正是Jude Law的好友、知名《007》男星Daniel Craig！

Sienna Miller與Daniel Craig於在2004年因拍攝《Layer Cake》而相識，不知二人秘密發展了有多久。事件爆發後，Sienna Miller一怒之下便向媒體發律師信，並澄清自己對所有人的留言都是以「我愛你」結尾。 當時Jude Law與她二人都置身在婚外情的醜聞之中，不少人都認為他們「各自搵食」。不過二人於2009年決定重修舊好，再次相愛。然而，破碎了的關係難以完全修補，二人於復合兩年後再次分手，從此老死不相往來。

2014年，Jude Law傳出與當時年僅23歲的歌手Catherine Harding相戀。因為沒有做好安全措施，Catherine Harding很快就懷上了他的孩子。但二人的戀情沒能撐過Catherine的懷孕時間，二人於2015年孩子出生前不久宣布分手。

（圖片來源：GettyImages ）

2015年，Jude Law終於遇上他的現任妻子Phillipa Coan。

Phillipa Coan比他小14歲，年齡卻無礙他們相愛。如今二人已經繫手走過四個年頭。早前Jude Law接受訪問時說：

對於這段感情，我非常非常開心。我們的戀情非常低調，而我想那是這段關係如此成功的一個關鍵要素。

昨日，二人走過種種困難，雙雙邁進婚姻殿堂。根據英國太陽報報導，現年46歲的Jude Law頭戴英倫紳士帽，身穿白色襯衫加天鵝絨藍深西裝，一派輕鬆愉快地與現年32歲的Phillipa Coan完成婚禮。Jude Law現年22歲的大兒子Rafferty更為父親擔任伴郎，現場彌漫幸福愉快的氣氛。

（圖片來源：ig@lofficielhommeskz ）

不少女生常常問如何才可以收服浪子。其實一個男人要出去玩，無論你做得多好，他也會出去玩。因此，與其花心思去想如何才可以讓對方為自己死心塌地，不如多花心思讓自己開心。只要你自己開心，對生活感到滿足，你才會散發出幸福的氛圍，也才能使身邊的人幸福，就如臉上常常掛滿笑容的Phillipa Coan一樣。

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