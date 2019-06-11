寫字愈快愈愛守時　一句文字看真個性：字體傾左藏叛逆個性？

比起冷冰冰的電腦字體，筆者較愛充滿暖意和特色的書寫字體，不僅顯示出真誠和態度，若觀察對方的筆觸，還能看穿其內心性格。

書寫字體不僅顯示出真誠和態度，還能看穿其內心性格。(@falachenfala)

隨通訊變方便，現時都甚少執筆提字，全由鍵盤代筆，猶記得數年前，有為前男友寫情書的習慣，都會寫得整潔和端莊，但在大學考試時，答題紙上的文字則會因時間所限，而變得龍飛鳳舞。雖然字體看似不同，但仔細留意原來仍有共通點，而且還能反映出個性。

延伸閱讀：

iPhone用家是購物狂、Android多「酒鬼」！手機習慣看穿隱藏性格

研究指夜瞓者IQ高、更有創意？「晚睡晚起」規律睡眠 記憶力更佳

【倚天屠龍記】周芷若唇色暗示張無忌變心？唇膏熱搜結果出人意表

每個人的寫字方式都有不同，筆者便習慣把「口」字，畫成圓圈，而這些特點，其實都反映出個性。這專門透過筆跡，分析心理的偽科學，稱為「筆跡學」（Graphology），部分公司也會將此方法，納入聘用的考慮條件之一。英國媒體《每日郵報》引述，美國文具公司National Pen Company曾進行相關研究，並整理出不同個性的書寫習慣，筆者看過後，發現分析頗為準確，大家不妨試試：

1. 這測試可透過近期所寫的筆記或信件等，分析自己的想法。 2. 如果沒有的話，也可於紙上，寫「It is Ariel’s tablet」。 3. 根據以下的筆跡特徵，找出反映出來的個性。

寫字較大的人，個性較為外向和直率。(朱加曦攝) 字體大小反映社交程度 無論紙張大小，有的人寫字斗大，整行只有數個字，有的卻寫得密集，讓人看得眼花。根據分析，字體愈大，愈反映出外向的個性，這些人一般都充滿自信，待人親切，說話也較為直率，喜歡受人注目。相反，字體愈小，性格則傾向害羞和內向，喜歡默默耕耘，集中力強，而且觀察入微，做事效率亦較強。

隔格寬闊的人愛自由

字與字間的留白，原來亦藏有特別的意思，若然間隔寬闊，代表嚮往自由，喜歡無拘無束，因此很怕被重擔綑綁，造成無形的壓力，而且也不愛擠迫的地方，即使店舖大減價，也會因太多人而放棄進內。兩字距離愈窄，便表示這個人很怕寂寞，從不喜歡孤單一個，於是經常會湊熱鬧，與他人亦非常健談。

除上述特徵，還可從個別英文字的寫法，看出一個人的個性：

+ 26 + 25 + 24

（Source：Dailymail）