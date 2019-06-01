iPhone用家是購物狂、Android多「酒鬼」！手機習慣看穿隱藏性格

選擇手機的條件，有的人會看功能，也有的人會看外型，各有喜好。因此，不同牌子的手機，都吸引不同的愛好者使用。有如「物以類聚」的理論，根據英國一項調查，原來使用同牌手機的粉絲，其實都有相似的特徵和個性？

生命中絕不能沒有手機，不知你是否也是一樣？(《繼承者們》劇照)

若數生命中不能缺少的物品，手機定必榜上有名，無論何時何地，都會滑動屏幕，不少人亦會忠於相同手機版面，每逢更換手機，都會購買同品牌的最新型號，甚少轉用其他手機或系統，更會建立特別稱呼，如「果農」等，將有共同興趣的人歸納和具分。更有趣的是，英國無線網絡供應商TalkTalk Mobile曾邀請2,000名顧客，進行訪問調查，發現對同一手機品牌有興趣的人，原來都有著相似的性格和特質。

延伸閱讀：

【倚天屠龍記】周芷若唇色暗示張無忌變心？唇膏熱搜結果出人意表

【倚天屠龍記2019】趙敏陳鈺琪公開卸妝零毛孔 保養靠戒3種食物

【倚天屠龍記2019】滅絕師太戲如人生 52歲周海媚：婚姻非我歸宿

如果你是Android用家......

不少手機都裝有Android系統，而這些用家的個性，表面都是較有禮貌、創意和內向，但骨子裡卻藏著叛逆個性，甚至有部分人還是「酒鬼」，每當相約飲酒，他都非常樂意出席，與對方喝到天亮。由於手機系統程式的規管，較其他的寬鬆，故用家的創意也會相對地高，會從不同的途徑，達到想要的目的。

不知你喜歡使用哪款手機？(Pinterest) 如果你是iPhone用家…… 喜歡這個手機品牌的用家，也許都是天生的購物狂，喜歡消費後，得到的愉悅，而且為了能填補支出，他們在工作方面都積極主動，希望有更多的消費預算。他們亦是一個情場高手，懂得如何誘惑異性，而在處事方面，他們都著重地位，喜歡掌權和作主導，凡事循規蹈矩，務永得到他人認同，並認為iPhone是地位的象徵。

如果你是Blackberry用家……

使用這手機系統的人，都令人聯想到從事商業相關的行業，給人專業和高薪厚職的感覺，而且他們通常都較健談、刻己和守時，亦有遠大目標，雖然思想比較守舊，但反有成熟穩重的感覺。不過，這個品牌已在三年前宣布，專注開發安全軟件，並將於本年底終止自家系統支援服務。公司其後更續漸推出Android手機，因此現時使用的Blackberry用家，應該僅屬少數。

除了手機品牌分辨個性，不同的握手機姿勢，也代表不同的想法：

+ 4 + 3 + 2

(參考資料：mybrokenphone.com、brightside)