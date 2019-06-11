【Friends】Jennifer Aniston透露續集有望！其他人的回應卻是…

《Friends》自1994年播出以來，一直都是粉絲心目中無可取代的神劇。劇集於2004年結束，據悉當年單在美國就有5,110萬人一同觀看結局。 別以為1994年製作的影片就是老土，就連Netflix也花上一億美元收購《Friends》的播映權！可見《Friends》的魅力依然勢不可擋。

飾演Rachel Green的Jennifer Aniston在《Ellen Show》中，就為一聚期待《Friends》繼續的粉絲帶來希望！（《Friends》劇照）

不少《Friends》死忠期望故事可以繼續。然而這些年來，一眾《Friends》演員以及製作團隊都不太樂意拍攝續集，認為故事繼續下去只會是個災難。

然而，飾演Rachel Green的Jennifer Aniston在《Ellen Show》中，就為一眾期待《Friends》繼續的粉絲帶來希望。

當年Jennifer Aniston因飾演Rachel Green一炮而紅，成為美國甜心。（圖片來源：GettyImages）

節目裡，主持人Ellen DeGeneres一開始就直接問Jennifer Aniston：「《Friends》會不會回歸？」Jennifer Aniston回答：「為什麼不呢？你知道嗎，我其實很願意，我敢肯定女生願意，男生也都願意。任何事情都有可能發生。」

節目播出後，粉絲們都欣喜若狂，非常期待再一次看見六位主角坐在長沙發上互相吐糟的情景。事實上，這些年來，多次傳出《Friends》會拍攝續集的消息，可惜最後往往無疾而終。

飾演Phoebe的演員Lisa Kudrow於2017年時，就曾表示對拍攝續集雖保持開放態度，但亦抱有懷疑。

神經質的Phoebe，其實是《Friends》裡面最聰明的一位。（圖片來源：GettyImages）

「這會是一件有趣的事，但我想不到續集會是關於甚麼。這部劇集的主題，是圍繞六個20來歲的年輕人的人生，當時他們就是彼此僅有的家人，但現在他們各自成家立室並有自己的生活了，故事還講得下去嗎？」

飾演Monica的Courteney Cox同樣對開拍續集抱持懷疑態度。

「不少人老是問我《Friends》會否拍攝續集。這部劇集講述的是幾位接近三十歲的人尋找自我的故事，我現在仍然願意努力與這些人坐在同一個房間，並再一次享受美好的時光，但我就是看不到劇集有重拍的可能。」

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在劇中飾演Joey的Matt LeBlanc，以及飾演Chandler的Matthew Perry則對重拍抱持堅決否定的態度。

Joey與Chandler雖然老是一起做蠢事，但卻是友誼最深厚的二人。（圖片來源：GettyImages）

飾演Joey的Matt LeBlanc回應續集問題時說：

「像是老朋友重聚嗎？對於我而言，我不認同。我曾與編劇討論續集問題。我認為《Friends》是講述剛畢業、人生尚待開始、大家在尋找未來路向、而你的朋友就是你的家人——這段僅限於20來歲時的人生。當大家渡過了這段時期，無論如何就再也回不去了。」

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而飾演Chandler的Matthew Perry則是態度最為強硬的一位：

「我不是開玩笑，開拍續集是我的夢魘。當我睡著時，我夢到我們全部人再次聚在一起，完成了一整季《Friends》的續集，但根本沒有人在意。因此，如果有人問我對開拍續集有何意見，我會說不。當年我們在最好的時間點結束劇集，從此沒有人可以打敗《Friends》。那麼為何我們要再次做這件事呢？」

在神劇《Sex and the city》中飾演Charlotte York的Kristin Davis，當年曾經出現在《Friends》的某一集裡。（圖片來源：GettyImages）

單看以上各個演員的回應，相信開拍《Friends》續集的機會不大。不過作為一位《Friends》死忠，當然希望有朝一日看到六位演員重聚，讓粉絲可以看看六個角色的近況，重拾當年美好的時光。

一起重點幾個經典場面：

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