【Angelina Jolie】與Brad Pitt失敗的愛情之外：脆弱卻勇敢的她

Angelina Jolie前幾年與Netflix合作,拍成電影《他們先殺了我父親:柬埔寨女孩的回憶 First They Killed My Father》,好讓更多人能夠了解柬埔寨共產黨在1975至1979年間所作的種族大屠殺。(《他們先殺了我父親:柬埔寨女孩的回憶 First They Killed My Father》劇照)