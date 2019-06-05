【Angelina Jolie】與Brad Pitt失敗的愛情之外：脆弱卻勇敢的她

六月四日，對許多中國人以及香港人而言，都是個非常特別的日子。除此之外，六月四日亦是女星Angelina Jolie (安祖蓮娜祖莉)的生日。

六月四日是女星Angelina Jolie的生日。（圖片來源：GettyImages）

Angelina Jolie這個女子當年因電影《盜墓者羅拉》而一鳴驚人，成為全球知曉的巨星。後來因為與Brad Pitt的愛情，被人賦予了「小三」、「控制狂」、「充滿傲氣」、「不切實際」的形象，觀眾對她的好感度直線插水。

的確在這個年代，當一個藝人最重要的是懂得把感情關係包裝得和諧美好，至少在表面上要與另一半非常恩愛。除非另一半被傳媒踢爆有小三，要不然千萬不要當先提分手的那一方，不然先說分手的那一方會「死得好慘」。Angelina Jolie大概就是犯了介入別人關係，而又先提出要結束15年關係的「大忌」吧，不少人一聽到她的名字便不期然打從心底討厭起來。

Angelina Jolie大概就是犯了介入別人關係，而又先提出要結束15年關係的「大忌」吧。（圖片來源：GettyImages）

然而，這個女子並不只有這些負面的標籤。生於中層家庭的她，是位知名演員的後代，自小不愁衣食，樣子與身材也是出了名的好，她大可一輩子過上名媛的離地生活，但今年年屆44歲的她卻成為了一位知名演員、6名子女的母親、聯合國兒童親善大使、電影監製、導演、更是位慈善家。若不是對生命以及世界充滿愛、熱情、悲憫，大概很難在名利兼收之後，依然花盡心思去嘗試改變世界。

Angelina Jolie花盡心思去嘗試改變世界。（圖片來源：GettyImages）

有位《vanityfair》的記者在她與Brad Pitt分手後到她的家進行採訪，看到的是一個平凡的美國家庭：壁爐上掛著一幅黑白的全家幅，Angelina Jolie在裡面與六名子女一同望向鏡頭，而子女各自都抱著小狗與毛公仔；訪問時，年幼的小孩會害羞地與記者打招呼，並且前來纏著媽媽；講起子女時，Angelina Jolie說的只不過是某個孩子為了毯子上的味道，不讓她洗毯子，否則就會大發脾氣等等的家庭小事。她的家庭除了面積龐大（有11,000呎！）之外，並沒有與其他家庭有甚麼不同，而她在這個家裡也只是一個非常疼愛孩子的母親。

如此勇猛的她，不怕辛勞，惟一希望的是她的子女不用擔心她。（圖片來源：GettyImages）

「我為自己的決定保有信心。當我把家庭放在第一位時、當我可以主導自己的健康和人生時，我真正感受到自己是一位完整的女子。」

面對與Brad Pitt那段「失敗告終」的愛情，她在訪問中坦言不知道該如何處理，小至連應該扔掉屬於Brad Pitt的枕頭也都忘記。她憶記曾花九個月時間，嘗試當一位全職媽媽，每天在家裡照顧家庭、買菜煮飯、擦洗碗盤、清理狗屎、為孩子講故事……她體驗到全職母親的偉大，亦非常欣賞全職母親的辛勞，只是她並不高興，她認為那段時間的她並不是她。

Angelina Jolie在訪問中坦言不知道該如何處理，小至連應該扔掉屬於Brad Pitt的枕頭也都忘記。（圖片來源：GettyImages）

+ 5 + 4 + 3

縱使她內心仍有一塊柔軟而脆弱的地方，但無可否認她是一位勇士——一位充滿熱情而且需要釋放的勇士。她喜歡親力親為走訪不同的國家，並為有需要的人盡一分綿力。

前幾年她就與Netflix合作，改編自柬埔寨出生的美籍人權作家黃良於2000年出版的真實回憶錄，拍成電影《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶 First They Killed My Father》，好讓更多人能夠了解柬埔寨共產黨在1975至1979年間所作的種族大屠殺。

為了改編這個故事，她主動與聯合國接洽，並以聯合國難民署親善大使的身分，重回當地嘗試解決地雷問題，更自己與作者接觸，嘗試在電影裡呈現最真實的景象。

Angelina Jolie前幾年與Netflix合作，拍成電影《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶 First They Killed My Father》，好讓更多人能夠了解柬埔寨共產黨在1975至1979年間所作的種族大屠殺。（《他們先殺了我父親：柬埔寨女孩的回憶 First They Killed My Father》劇照）

+ 6 + 5 + 4

「我從來沒有想過要活出一段大膽而毫無保留的人生，但我只是沒辦法做其他事，就像無法變出砂鍋料裡、無法安靜坐著……現在的我只想穿上靴子，好好享受一場旅行，不需假裝自己很正常。沒有人會想過平凡無趣的日子，而且亦永遠不要過平凡無趣的日子！就讓我們擁抱這些不正常的時刻吧。」

Angelina Jolie於六月四日出生，大概就是一個象徵，讓大家看看現代女性原來也可以活出不一樣的人生。（圖片來源：GettyImages）

活到這個世代，縱使大家不會明言直說，但依然有不少人打從心底認為，女子到某個年齡就應該要結婚生子，並且把家庭（與丈夫）照顧得妥妥當當才稱得上是「好」。Angelina Jolie這種女子太勇猛、太清楚自己想要的事物、太過有行動力，以至讓不少人都有點怕她。可是這樣的女子，亦同時讓人好羨慕。誰可以真的想做就去做，而且有能力把想做的事都辦得妥妥當當？如此勇猛的她，不怕辛勞，唯一希望的是她的子女不用擔心她。

她於六月四日出生，大概就是一個象徵，讓大家看看現代女性原來也可以活出不一樣的人生。

資料來源：vanityfair.com

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