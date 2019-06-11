【倚天屠龍記】終局前張無忌拼死反元　金庸寫抗爭下場：無不唏噓

周日晚，道聽途說：「離開！回家看《倚天屠龍記》更好！」 《倚天屠龍記》劇情發展到最後階段，當然令人肉緊，錯過的每一集自然要趁周末翻煲。新版最後階段，改編甚至被稱為「抗元記」。但時局晦暗，戲如人生，武林中人洗盡九牛二虎之力，練成蓋世武功，就能成功？

《倚天屠龍記》最後階段，周芷若亦正式「黑化」。（《倚天屠龍記》劇照）

現實中我們只是浪漫又固執過頭的平庸之輩，沒有武功秘笈、沒有倚天劍與屠龍刀，但在劇集與文字中忽發其想的自由，相信還是有的。《倚天屠龍記》2019版本被笑話是「抗元記」，而原著其實也撇不了政治味道，隨了談兒女情長，主線也是張無忌率領的明教解救水深火熱的百姓，對抗蒙古政權。那金庸筆下的「英雄人物」，在革命會過後有甚麼結局呢？又有甚麼值得我們參考參考？

《倚天屠龍記》進入結局，張無忌領群雄反元朝極權。（《倚天屠龍記》劇照）

張無忌退隱江湖，「英雄」過後是隱居？

《倚天屠龍記》的女主角們，都為情所困，所有都從「情」一字出發，要說「俠之大者，為國為民」，唯有數算男主角。

既是武俠小說，張無忌當然武功蓋世，行俠仗義，在「國」前，先想「民」，國難當前，兒女私情也先放一邊，即使愛上誓不兩立的元朝郡主，也不會因此而動搖。這些事情，大抵天下的「英雄人物」都一樣，細節每個版本不同，不由分說，唯獨眾多結局之中，也不改金庸原著的結局－無忌與趙敏退隱江湖，不當教主，不問世事。

不論是推翻元朝成功，又或是被朱元璋「暗算」也好，「抗爭」過後，總是不會戀棧權位，「英雄」過後是隱居。不過，因為金庸的筆下，俠儀總是取得最終勝利，筆者反而想知道，要是英雄最後失敗，是不是也只能退隱下來呢？

張無忌的外公，白眉鷹王殷天正，能屈能伸「戰死沙場」卻無悔一生。（《倚天屠龍記》劇照）

最後即使「戰死沙場」，也是含笑而逝？

雖然不是主角，但也總有些人「英雄到底」，其中一個就是白眉鷹王殷天正。

就似是所有社會上的抗爭，總會有所分歧。道不同不相為謀，殷天正離開明教自立門戶，卻在明教遇上危難之時，不忘本趕回來相助。後來張無忌被選為明教教主，也沒有以自己為教主外公而自尊，仍然恪盡職守。

明明是七十歲高齡，在蝴蝶谷大會，配合張無忌，共同領導武林各大門派，舉起反元大旗，在江浙一帶聲援起義。最終在屠獅大會上，隨同當時的楊逍和張無忌，挑戰少林的三大高僧，由於不想自己兄弟有難，苦苦支撐，到最後不得已內力耗盡，在返回明教路程中仰面大笑，最後死去。

倪匡後來評價他為上上人物，說他：「姜老而彌辣，明教留不住，便自創天鷹教，光明磊落，來去自如。六大門派圍攻光明頂，最後只剩下殷天正一人，力抗群眾。四大法王中論氣概之豪，舍白眉鷹王之外，不作第二人想。」

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