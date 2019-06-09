【侘寂】日本禪意生活：欣賞世間萬物的不完美和缺陷　包括自己

「侘寂」是一種生活哲學，《日本美學5－侘寂 素朴日常》一書如是解說：「『侘』是簡單樸素或粗糙簡陋。『寂』，是看見『侘』的美的心境。」簡單來說，就是接受人生中的殘缺、一切從簡為人生觀。 時興「斷捨離」，有時實覺那不符合人性，真可以心無一物，又何用丟棄身外物？反而，近日偶爾翻看的這本書，以「侘寂」為題，說陶瓷、茶道與建築，說東說西，可說是最溫婉又含蓄的另類心靈雞湯。

（《日日是好日》劇照）

若你向來討厭心靈雞湯，卻又想偷偷喝幾口，這會是個不錯的選擇。

留下不完美物件，與不完美事件

比起「斷捨離」，筆者覺「侘寂」那「喜愛世間萬物的不完美和缺陷」更適合處世。時興「斷捨離」、整理術，被鼓勵決斷跟「不合時宜」的物品說再見，相關文章愈讀愈覺不是味兒，心想：「既是最終目標是要拋開執著，為何又要執著於拋棄身外物呢？」筆者不禁反思，不捨得的便不捨，能留下來的，或從不需要完美？

（《日日是好日》劇照）

捨不得，即使是不完美與「沒用」的東西。而「侘寂」的主張卻是，要學會欣賞不完美與粗糙。小至茶道，茶具不對稱也有它的獨一無二，書中寫道：「即使生鏽也有精彩之處。」川上不白則道：「茶的心以淡味為宜，如水滴，不滯不流，無處不居，是品嚐淡味的心。」人生如是，一入塵世，自然骯髒，為何還強求要一塵不染？

（valentinegso_japon@instagram）

面對逝去感情：枝頭上的盛開的花 與地上的花瓣一樣漂亮

「侘寂」的概念，本源於中國宋代的道教，最初，「侘寂」被視為一種簡樸、克制的欣賞方式，但今天，也代表了一種生活態度，當中包括看待無常與變化。

又看過BBC一篇談及「侘寂」的文章，作者Lily Crossley-Baxter寫道這種美學也可見於日本人一些簡單的快樂中，如「花見」。他們在花瓣飄落的櫻花樹下派對、野餐、乘船觀光和載歌載舞。日本人認為枝頭上盛開的花，與地上的花瓣一樣漂亮。我們都平庸，最煩心是感情事，但「侘寂」的生活美學卻教我們，花開花落，也可以是一樣漂亮。

（《日日是好日》劇照）

林夕也在寫《侘寂》一歌中寫道：

劇情像沙畫演化 記住了每剎那嗎／心裡畫過他 也就有他／沙堆沙 也剩下了沙 《侘寂》林夕

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