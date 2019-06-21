29歲女生購物狂變斷捨離　欠卡數後實行365天購物禁令：找回自己

除消耗品外，一年內也不能購買衣物，你做到嗎？ Cait Flanders則在她29歲生日時，實行「購物禁令」與斷捨離計劃，令她捨棄過去任性揮霍的生活。

Cait Flanders在她29歲生日時，實行「購物禁令」與斷捨離計劃。(caitflanders@Instagram)

喜歡的便買下，25歲已負債累累

如大部份年輕人一樣，成為成人後其中一項必做的事為申請信用卡，買任何東西、到酒吧喝酒也不用諮詢家人的意見。Cait Flanders的成年世界也是這樣開始的，迷上酒精、旅行、吃好的餐廳，19歲獲得第一張信用卡後更一直沉迷於購物，買書籍和衣服等，總之看到稍為喜歡的便會購買下來，完全不會思考是否真的有需要而買。

結果，家中的物品開始堆積起來，也沒有於每個月底償還信用卡債務，只是支付了最低還款金額後便繼續購物，當一張信用卡達到簽帳限額時，不但沒有停止她的購物行為，更會申請另一張信用卡或貸款來填還卡數。直至25歲時，她已累積了接近3萬美元（約23.5萬港元）的債務。

Cait Flanders在25歲時已累積了接近3萬美元（約23.5萬港元）的債務，她決心改變自己的生活習慣。(caitflanders@Instagram)

幾星期都哭着睡，決心還債

巨額債務未免為Cait Flanders增加壓力，每晚都會在床上哭泣，直到哭到睡着為止，這情況連續維持了幾星期。突然有天晚上，她下定決心要求變，將每個月人工的55%來償還債務，積極投入工作、戒酒、遏制購物習慣，甚至她拒絕與朋友共進晚餐，希望能用盡全部的錢來還款。兩年後，她還清了所有債務，終於能夠重獲自由，生活變得更輕鬆。不過，她自覺生活仍是亂得一團糟，看着那物件堆積如山的房間，她又對自己有所質疑。

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我的衣櫃裡塞滿了我從未穿過的衣服；浴室裡的洗漱用品不斷增加；多年來我買了數百本書，但有一半也沒有看過；我總找藉口花錢在我不需要的東西上，我厭倦了被我不需要的東西所包圍。 Cait Flanders

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Cait Flanders決定放棄了大部份物件，更決定在一年內不購物。(caitflanders@Instagram)

實行斷捨離與「購物禁令」計劃：一年不購物

於是，Cait Flanders決定放棄了大部份物件，數百本書只保留了最喜歡的8本書、把重複的洗漱用品丟棄、衣櫃只餘下30件衣服。

2014年7月7日，在她的29歲生日實行「購物禁令」​

同時，開始為期一年的「購物禁令」，除雜貨、汽車燃料等消耗品，絕不允許自己購買新的衣服、鞋子、配飾、書籍、電子產品，可以更換破爛的物件，但前提還是需要先丟棄原來的物品，甚至學會了縫紉，為已經破爛的衣服進行修補，就連咖啡也不允許自己購買。

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那一年的生活並不苦，放棄購買不必要的物質，變相令Cait Flanders有更多的金錢去過自己真正想要的生活，那一年她也是間中到好的餐廳吃飯、與朋友相處、不時都會去旅行。

支出減少，但無疑在「購物禁令」過程中讓她學會更獨立思考，不再為買而買，利用物質去填補生活上的空白。當「購物禁令」的一年過去，她並沒有打回原形，而是真正改變了她的生活習慣，有意義的物件才會購買，也令她學會照顧自己感受多一點。

Cait Flanders分享「購物禁令」與斷捨離計劃的實行要訣：

（資料來源：Money Magazine, NYTimes）