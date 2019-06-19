凱特穿H&M旗下品牌碎花連身裙引搶購潮　只需$7xx香港都買到？

英國劍橋公爵夫人凱特於5月到訪RHS皇家園藝學會的自然花園，穿上了一條碎花連身裙，隨即引起女生們搜尋並且購買，令該裙款快速售罄。

凱特穿上平民服裝引搶購潮

凱特於參觀當日穿上一條碎花膝下連身裙，沒有過於花巧的設計，胸前帶Ruffles、腰間設有束帶等細節位設計為裙款大大加分，而這條連身裙並不是奢侈品牌，而是H&M集團旗下的品牌：& Other Stories，凱特所穿的連身裙售價為£89（約港幣780元），極之吸引。

當凱特穿過連身裙亮相後，也間接令該款連身裙於網店與實體店快速售罄。到底除了是因為凱特一向是Fashion Icon的關係外，品牌& Other Stories是否真的如此具吸引力，令女生們紛紛搶購？

& Other Stories於2017年在韓國首爾連開兩間店鋪。(andotherstories@Instagram)

& Other Stories是怎樣的一個品牌？

比起H&M、Monki、COS等同公司品牌，或許未必人人熟悉& Other Stories。

& Other Stories為H&M集團旗下的高端品牌，由2013年創立，短短6年已在全球擁有70間店鋪。雖然坐擁70間店鋪，但品牌一直著重於歐美市場，直至2017年，品牌首次進駐亞洲市場，於韓國首爾連開兩間店鋪，瞬間成為女生之間的話題，也是部份中國和香港女生到首爾旅行時的必買品牌。

& Other Stories著重簡約細節的設計以及材質，即使價格方面比H&M和Monki等Fast Fashion來得昂貴，約在£27至£169的價位（約港幣237元至1480元），但由於產品更具設計感與高品質，加上產品多元化，服裝、鞋履、首飾、手袋、內衣，甚至美妝產品也一應俱全，故深受女生們喜愛也並不是亳無原因。

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H&M集團旗下品牌& Other Stories將於今個秋季打入中國市場。(andotherstories@Instagram)

& Other Stories首次踏足中國市場

但由於香港並沒任何的實體店，從前只能透過外國網站訂購，比起H&M集團的其他品牌，也較難購買得到& Other Stories的產品，但最近H&M集團則宣佈品牌將緊接於Monki、H&M、H&M Home、COS，在秋季於淘寶開設天貓旗艦店，將會出售由巴黎、斯德哥爾摩和洛杉磯三個工作室設計的系列，包括鞋履，手袋、配飾和成衣產品。

是次的合作，為& Other Stories進駐中國市場的第一個官方銷售渠道，雖然未知品牌能否藉此進一步打入中國市場，但也確實為女生在購物方面提供多了一個選擇。

& Other Stories的實體店出售多元化產品，而天貓旗艦店則將售賣鞋履，手袋、配飾和成衣產品：

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（資料來源：Alizila, MDS, Who What Wear）