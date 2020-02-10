《上流寄生族》勇奪第92屆奧斯卡金像獎最佳外語片、最佳原創劇本、最佳導演，橫掃多個奧斯卡大獎，連同去年勇奪「第72屆康城影展」最高殊榮金棕櫚獎，風頭一時無兩。 若然你喜歡是枝裕和的《小偷家族》，那也一定會喜歡奉俊昊的《上流寄生族》，只是你要有心理準備，這次更扭曲、殘酷。

《上流寄生族》勇奪第92屆奧斯卡金像獎最佳外語片、最佳原創劇本、最佳導演多項大獎。（《上流寄生族》劇照）

誠實看後感：在黑色幽默中找共鳴，重口味「神展開」荒誕但寫實

《上流寄生族》勇奪第92屆奧斯卡金像獎最佳外語片、最佳原創劇本、最佳導演多項大獎，同時更勇奪「第72屆康城影展」最高殊榮金棕櫚獎，為韓國第一部電影奪此殊榮。

在韓國開畫首日已成票房冠軍，打破了《與神同行》、《炸雞特攻隊》與《Marvel隊長》等紀錄。《上流寄生族》講述金家一家四口住在「半地牢」的房子中，醉漢在窗前小便，是「家常」風景。一家窮得誇張，兒子在朋友介紹下在富有的朴家當補習老師，卻因此而展開了一場「向上流」的長征之旅－一個又一個「入侵」朴家，妹妹當藝術治療師，媽媽當管家，爸爸當司機。

這樣的胡鬧，注定會爆發；就似電影的前半段也很有韓國喜劇的味道，可《上流寄生族》神奇之處，卻是以幽默搞笑作開首，卻以悲劇作結。電影最精彩是它的「神展開」，而在康城影展放映時，奉俊昊還特別撰寫了一封公開信給現場觀眾，希望他們能避免劇透，保持驚喜，可見導演對這轉折的重視。

結局雖然荒誕，筆者還在驚訝之際，電影便已完結了。那「悲劇」元素卻來自它荒誕得寫實，且看看香港，你能想像現在還有人睡在籠屋內嗎？有想過買個口罩也要凌晨3點排隊嗎？要是有人道那「神展開」是重口味，那只能道貧窮本來就是一道甩不掉的「重味道」。

《上流寄生族》是一個扭曲的奮鬥故事，用的雖然是窮人的小聰明、智慧，他們拼命的向上流，夢想一家在朴家大宅生活，卻不惜用盡下流的手段。（《上流寄生族》劇照）

（內含劇透）

想向上流的窮人，結果只能變得更下流

電影中最深刻一句，應該是金家的計劃被打亂後，爸爸說了一句：「沒有計劃就是最好的計劃。」看似至理名言，可是金家一家淪落得連自己的房子都沒有了，究竟是豁達的隨遇而安，還是根本無計可施？

《上流寄生族》是一個扭曲的奮鬥故事，用的雖然是窮人的小聰明、智慧，他們拼命的向上流，夢想一家在朴家大宅生活，卻不惜用盡下流的手段，觀眾亦由開初的共鳴、同情到後來的反感。但奉俊昊卻一早在對白中解說：「朴家之所以是好人，因為他們富有啊。」

+ 5 + 4 + 3

荒謬不源自大話，而是「制度」？

電影最吸引人之處，是金家為了不被發現「偽裝」而繼續享受上流生活，他們一個大話蓋一個大話，因而牽扭出更大更荒謬的大話（原來前人比他們做得更盡、更荒誕）。你以為這已是荒謬極致，回到原回安份做窮人就好？你會發現，根本是個笑話。地庫的家本來只有屋頂的一扇氣窗，忽然遇上連夜大雨，洪水將「家」完全沖散。作為窮人你發現進退失據才是這社會最大的荒謬。上流永遠輪不到你，想安守本份，社會給過你機會嗎？

電影引人反思，悲劇荒誕地展開後，又該如何自相處呢？最後，金家長子還是為自己一家訂了個新計劃，哪管它可不可行。畢竟，人總得要有向前張望的勇氣。