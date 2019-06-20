【Stranger Things】明年推免費手機遊戲　玩法似足Pokemon Go！

Netflix劇集《Stranger Things（怪奇物語）》第三季即將在7月4號上架，不少「粉絲」翹首以待，而近日Netflix更宣布將與遊戲公司合作，推出玩法與「Pokemon Go」相似的手機遊戲，玩家可配合實境，走進劇集中的「Upside down」。

明年推免費手機遊戲 玩法似「Pokemon Go」

是《怪奇物語》的「粉絲」，都對「Upside Down」不會陌生，概念似「平行世界」，與真實世界無異，不過那兒有恐怖怪獸，而Netflix就把「Upside Down」帶到我們左右，且只要手機在手，便人人都可以是「eleven」，打開「Upside Down」的大門。

Netflix與Next Games合作，將會2020年推出免費下載的手機遊戲，提供iOS與Android版本。玩法與「Pokemon Go」相似，需配合Google Maps與真實場景遊玩。Next Games的開發人就解說，玩家拿着手機，邊走邊找那匿藏在附近的「Upside Down」，又可與朋友一起合作把怪物殺掉。

（Next Game）

80年代卡通風格 與第三季劇情有關？

普遍來說，遊戲都會盡量貼近原來劇集的風格，但Next Games的製作團隊就表示，《Stranger Things：The Game》遊戲畫面似80年代的卡通，但還是會保留劇集的主要角色。

Next Games的主席表示：「我們也是《怪奇物語》的超級粉絲！也希望保留劇集的主要原素：友誼與超現實。希望也能在遊戲中重現！」是次遊戲將會是《怪奇物語》首個聯承遊戲，但內容不會與劇情有直接關係。

＊更多《怪奇物語》最新一季精彩劇照：

+ 3 + 2

Sources：Independent UK, Polygon