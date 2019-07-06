同公司性格不合　不如提早分手？求職免中伏心得：見工最緊要八卦

（《剩者為王》劇照）

每次有人辭職，其他同事就會話：「你就好啦有得走」、「羨慕你呀脫苦海」之類。大家最關心就係佢轉新工加咗幾多人工，而其實有唔少同事或讀者同我講佢係減薪走的，點解？因為同現公司「性格不合」，公司文化令佢日日唔開心，所以寧願搵少啲，所以「公司文化」都係一個幾重要嘅考慮因素。

作者：詩寧

最近，同事F辭職，原因係佢搵到份政府工，有幾個同事都表示非常羨慕：「你就好啦，以後唔使再搵工」、「嘩以後可以Hea住做啦」我恭喜同事F搵到自己鍾意嘅工作，但我無羨慕佢。首先，我識好多做政府工嘅朋友其實都好大壓力，並唔係想像中的Hea做；其次，你要我一世做同一份工，我覺得好悶，轉工有咩唔好？見多啲唔同公司嘅制度、工作方式，工同工之間又可以抖下 ……

講到尾，無一份工叫「絕世好工」，只有適唔適合。

【點圖即看】如何喺入職前知多啲間公司嘅文化，減少「拍錯拖」嘅機會？

1/ 睇公司網頁

見工前睇公司網頁當然係基本功夫，但除咗睇有咩業務、有咩生意夥伴之外，亦不妨睇下公司最近有冇舉辦員工活動？重唔重視員工聲音？

我曾經做過一份工，公司特設「二五仔熱線」，若員工於公司遇到不公平待遇時，可以匿名打去投訴。呢啲尊重員工嘅措施，係可以喺公司網頁見到嘅，雖然都係門面嘢，但公司有呢個諗法都算係Open-minded。

（《金秘書為何那樣》劇照）

2／社交媒體

每間企業都有特定形象同方針，每個Post嘅文字都包含機構特色。寫到正正經經又書面語，就知話事嗰個都係保守型；相反玩味多又會出抽水Post，似乎都願意放手畀細嘅作少少新嘗試，工作上有自由度。

（《金秘書為何那樣》劇照）

3／見工時留意公司裝修

上網睇完，打咗個底，最實際當然係實地觀察，室內設計除咗反映老闆品味之外，最重要係睇到佢重唔重視員工同埋佢希望公司個working style係點。

例如，會議室間隔係用玻璃？磨沙玻璃？定係木板或牆？全玻璃的話，好明顯老闆認為會議室內係無秘密的，唔介意開會時畀出面睇到聽到，佢性格可能Free Style啲。

而更切身當然係員工座位，有房？Open Area？一人一個位定係一張長形大枱坐埋一齊？位同位之間有無Partition？要同事坐埋一堆的，可能係想大家Work得Close啲，但亦可能係純粹慳錢，最緊要老闆房舒服，懶理出面迫埋一堆。

（《我們與惡的距離》劇照）

4／見工時周圍望下，感受下工作氛圍

由行入Reception開始，我就會睇下個接待員的面口，佢係開心輕鬆定係聽電話聽到黑口黑面？其他同事行出行入會唔會傾下偈定係陌路人咁？

有次填完表，等緊Interview嗰時聽到接待員訂緊文具，全部都係貴牌子，心諗，呢間公司放落員工嘅Budget都唔少，然後等多陣有其他人經過，接待員仲問：「今個月啲錢使唔晒呀，茶水間有無新嘢想添置呀？」

如果情況許可，行入去Interview嘅時候經過辦公室就望多幾眼，睇下大家係打仗咁款定係圍埋吹緊水，咁你就大約想像到將來入呢間公司之後嘅生活。

（《我們與惡的距離》劇照）

5／直接問Interviewer

最好嘅見工技巧，係傾偈模式，即係同個Interviewer有問有答，而唔係坐喺度好似畀佢審你咁。

但你記住，傾偈嘅目的唔係想識朋友，而係打探下公司文化適唔適合自己，所以可以問「呢個職位的Peak Season大約幾月至幾月？」如果佢答你12個月都Peak，咁你就自己諗下值唔值得喇。總之你要諗下想要一份點嘅工作？職場上有乜嘢係你唔鐘意？諗完之後你自然知道應該問Interviewer咩問題。

見工前，準備好以上各點，親身睇過、聽過，自然減低同公司「因誤會而結合」嘅機會，咁就唔使到「分手」時傷身又傷心。