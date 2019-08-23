心機女人前人後兩個樣　面對心儀對象扮斯文　實際崩壞形象惹共鳴

在喜歡的對象與朋友面前，你會呈現出兩個完全不同的模樣嗎？ 大概，每個人都會在心儀對象前裝正經，亦希望在對方面前保持形象，以最美一面示人；相反，在朋友面前卻會「大癲大肺」地做自己，做什麼也完全沒有顧忌。

泰國藉模特兒Vienna則在Twitter分享一系列「在喜歡的人與朋友面前的分別」照片，外表甜美的她卻演繹得十分生動而真實。(viennadoll@twitter)

一名正在於日本發展的泰國藉模特兒Vienna則在Twitter分享一系列「在喜歡的人與朋友面前的分別」照片，例如是心儀對象替你拍照時，總會希望在他面前呈現出斯文的一面，而在朋友面前則從不理會形象這回事，甚至可以說成，能夠以更真實的自己面對朋友。就如在喜歡的人前，連刷個牙也要慢慢刷、漱口也要優雅地進行；相反，在朋友面前的話，比起形象，更重要的是能夠以最快速度刷牙，尤其每當大力刷走牙縫內的食物殘渣就最為爽快。

Vienna的Twitter就發佈了很多這類型在朋友面前一秒崩壞形象的照片，生動而真實的模樣引起關注，更有不少人大讚有共鳴。你又有在照片中找到自己平日的影子嗎？

一起來看看Vienna怎樣人前人後兩個樣吧！

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對於以上一系列「在喜歡的人與朋友面前的分別」照片，你又有共鳴嗎？

Vienna除了分享在不同人面前的照片，也有分享過其他「理想VS現實」的照片，同樣大受歡迎。

Vienna也有分享「理想VS現實」照片。(viennadoll@twitter)

按圖點看更多【理想與現實】；是否發現根本就是將你的生活還原？不知道你會否比Vienna的狀況更要誇張？