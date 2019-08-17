Celine、Loewe帆布袋熱　「帶貨女王」宋慧喬推紅韓國$1xxx水桶袋

今個夏季，Celine、Loewe、Burberry等品牌均推出了帆布袋款，輕盈外形與入門價錢得到許多時尚達人的垂青，亦吸引了一向想擁有名牌單品的女生注意。 不過，比起皮革款式，帆布材質始終容易弄髒，而且不是每季都會流行，保值程度明顯比較低。如果你是著重保值程度的話，名牌帆布袋就未必適合你了。 想要入手帆布袋，不妨考慮韓國女星都在用的小眾品牌？款式吸引之餘，價格親民，更適合一眾小資女。

JeEtTe

宋慧喬一向都被貫以「帶貨女王」之稱，拍劇時所用到的化妝品、服裝、手袋，都會引發一連串的討論，甚至連私下的打扮都成為關注。今年4月尾，宋慧喬就以一身夏日打扮現身韓國機場，雖然身上的藍綠色碎花長裙被網民批評像「大媽」，但所揹上的帆布袋卻被網民高度關注。

宋慧喬當時所背的是韓國品牌JeEtTe的Caramel Bag（帆布水桶袋），充滿夏日氣息之餘，其皮革包邊設計亦為粗麻布材質增添質感。另外，品牌亦有其他帆布袋款，如具有6種顏色的Butter Bag，方方正正的設計配合手挽、長揹帶的用法，也成為品牌的暢銷款式。即使，品牌所推出的手袋款式並不多，但因款式簡約與親民價格（KRW43,000-KRW278,000；即約HK$277.5-HK$1,795）成功突圍而出。

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MARHEN.J

韓國女星秀英亦喜愛使用MARHEN.J帆布袋。(marhen_j@Instagram)

韓國品牌MARHEN.J於2015年成立，以極簡主義風格與實用間隔而廣受韓國女生喜愛。皮革款式以外，就以帆布系列最具名氣，就連少女時代成員秀英也熱捧品牌的帆布袋款。Rico Bag、Roy Bag等帆布手袋款式均採用厚實的帆布材質營造挺身的袋形，亦有不同尺寸、顏色、直條花紋可供選擇，價格為USD75-149（約HK$588-HK$1,168），適合不同需要的女生。

更重要的是，帆布材質經過加厚處理，同時帶有防潑水功能，減少弄髒。如果擔心過多人使用，會出現「撞袋」情況，可額外購買品牌的吊飾和徽章並扣於袋上，令手袋更加個人化。

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EMIS

韓國女星韓善伙也也有用過韓國時裝品牌EMIS的帆布袋。(emis_official2017@Instagram)

2017年成立的韓國時裝品牌EMIS，意指「Every moment is special」，希望所設計的產品能夠陪伴用家於生活上的每一個特別時刻。透過休閒風打入女生時裝市場，短短兩年時間已經成功取得知名度。

雖然不是主打手袋，但所推出的帆布袋系列仍然受矚目，就連韓國女星韓善伙也有用過。相比其他品牌，EMIS的帆布袋款無論於外形與尺寸都較多選擇，包括帆布側背袋、迷你帆布袋。除基本的素色和拼色款，更設有印花款式，讓大家找到心頭好，亦能襯托夏天的沉悶造型，價格為KRW27,000-KRW68,000（約HK$174-HK$438）。