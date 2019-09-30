【閨密】Taylor Swift與Katy Perry也能大和解　比愛情困難的友情

幾個月前Taylor Swift 新歌mv跌破眾人眼鏡，她竟然找了曾鬧不和的 Katy Perry 共同出演。她們給彼此一個擁抱，被外界視為兩人的世紀大和解。 其實，友情從來不比愛情簡單。為什麼一段友情會走向決裂？該如何知道這段友情值不值得繼續經營呢？

Taylor Swift 竟找來先前鬧不合的 Katy Perry ，兩人一起穿上薯條和漢堡裝，給彼此大擁抱，被外界視為兩人的世紀大和解。（〈 You Need To Calm Down 〉MV截圖）

你曾和一位朋友相當要好，兩人卻不知怎地漸行漸遠嗎？你曾嘗試修復和某個人的友誼嗎？從歌手 Taylor Swift 和 Katy Perry 兩人友情的撕裂與和解，讓我們知道，一段友情關係，其實存在著許多變化。

2019 年 06 月 17 日， Taylor Swift 推出新歌〈 You Need To Calm Down 〉，呼應 6 月的同志驕傲月，找來知名 LGBTQ+ 相關歌手、演員或主持人，在 mv 中一同打造繽紛的彩虹世界。此外，最大亮點是 Taylor Swift 竟找來先前鬧不合的 Katy Perry ，兩人一起穿上薯條和漢堡裝，給彼此大擁抱，被外界視為兩人的世紀大和解。

其實，友情從來不比愛情簡單。為什麼一段友情會走向決裂？如何知道這段關係值不值得繼續經營？讓我們一起透過心理學，瞭解友情的其中奧秘吧！

關係心理學：我們的友情，出了什麼事？

不僅是愛情，談到友情時，我們也同樣想要擁有一段細水長流的友誼關係。可是，有時候，友情變質來得太突然，甚至在無意間就這麼消失無蹤，彷彿你們不曾要好過，你甚至也不清楚和朋友之間到底發生了什麼事。

▼▼▼臨床心理師 Barbara Greenberg 為你提出 5 個可能造成友情變質的可能性，一起來看看吧！（按圖放大）▼▼▼

10 個指標，為你們的友情來一場健康檢查

看了上述整理，你或許也開始反思，自己和哪位朋友之間已經出了些狀況。然而，有時候，這些友情變質的原因可能難以被歸類……

▼▼▼臨床心理師 Shainna Ali 提供你 10 個指標，讓你檢測看看，和朋友是不是處在一段健康的友誼關係裡。（按圖放大）▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

這 10 個指標，讓你在評估你們友情時，有一些方向可循。如果你發現某一項指標不符合，不代表你必須直接放棄這段友情，而是能嘗試改善。同時，這也是一個自我反思的機會，你或許也能想一想，自己在友情中，經常是什麼樣的面貌呢？

友情，從來不是一件簡單的事

談到關係修復，多數人首先想到的，或許都是愛情面：失戀、分手、和另一半吵架等等。其實，在我們漫漫人生路上，除了愛情，友情也佔據著相當重要的成分。

或許是因為大多數人覺得伴侶只有一位，但朋友可以有很多個，所以下意識地覺得即使少一個朋友也無所謂。然而，我們和每一位朋友的相遇，都有它的意義；不同的朋友，往往也在你的生命中扮演著不同的角色。

友情和愛情的相同之處，在於都是建立與人之間的關係。而愛情需要相處與磨合，友情亦然。

Taylor Swift 和 Katy Perry 從一開始的好閨蜜，到撕破臉、勢不兩立，現在又走向復合，顯示友情亦如同愛情，充滿各種可能性。在人生路上，若能找到合得來、相知相惜的朋友，就是莫大的幸運。看到這裡，你也想起哪個好朋友了嗎？

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：Taylor Swift 與 Katy Perry 世紀大和解！關係心理學：比愛情更困難的，是友情】