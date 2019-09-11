世上美女何其多，但是單身的美女也不少，明明外表標青、條件又不差，為什麼會一直單身？有可能是你踩中了男生的地雷，讓男生對你敬而遠之。

不管女生長得多漂亮，男網友們表示只要有以下這些行為都會避而遠之。(《撒嬌女人最好命》劇照)

台灣一位擁有55萬訂閱者的YouTuber「那個女生Kiki」最近在她的頻道進行了一個網絡調查，關於男生最討厭的10種女生類型的排行，有接近過百位的男網友留言發表意見，就算女生長得多漂亮，條件多好，只要有這些行為都會掉頭就走。

10. 拜金女

女生經常要求男生請客或者送貴重禮物，也會讓男生卻步。(《奶酪陷阱》截圖)

男生們表示女生如果太貪錢或者過份物質主義都會令他們卻步。如果是大花筒，花自己賺的錢就沒問題，但如果是依賴男方，要靠他人取得就會讓他們感到反感。另外有種女生經常要求剛認識不久的男生請客或者送禮物，也會讓男生瞬間好感下降。

9. 太多粗口

靚女一開口就滿口粗口的話，真的會大打折扣。(《三流之路》劇照)

可能有人說女生講粗口才夠真實，但是太多的話就會變成粗鄙了。想像一個氣質型的女神一開口就滿口粗口的話，那真的會即時扣分。男生們表示不想拍拖後耳邊天天都要聽一堆粗口。

8. 太負能量

男生普遍都不喜歡接觸內心太過負面的女生。(《春嬌救志明》劇照)

每個人都會有負能量的時候，要勉強一個人經常正面樂觀是無可能的事，不過男生普遍都不喜歡接觸內心太過負面的女生，因為每天上班已經夠累了，空閒的時候只想靜靜或者得到女友的安慰，這個時候還要吸收負能量就真的很辛苦，是精神折磨。

7. 收兵/玩曖昧

喜歡玩曖昧的女生男生非常反感。(《撒嬌女人最好命》劇照)

男生表示不一定是女神才會收兵，有時候有些女生會無意間透過一些肢體接觸，例如膊頭碰膊頭、故意靠得很近或者是做些曖昧動作發放一些信息讓男生誤以為女生對他們有意思。但同時又「漁翁撒網」，對每個男生其實都一樣。

6. 不懂避嫌

跟不懂避嫌的女生拍拖後會經常擔心她和異性太接近。(《奇怪的搭檔》劇照)

這一種女生跟上一點不同，她們不是花心，只是跟異性相處得非常好，甚至好到不懂拿捏分寸，身邊也有很多異性朋友，什麼事情都不會拒絕對方，經常和異性出街遊玩，讓男生們都覺得有機會發展，跟這種女生拍拖後會經常擔心她和別的異性太接近。

男生公認最討厭的女生類型前5名：(點擊圖片進入)