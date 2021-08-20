性格｜ 唇型看真實個性　厚唇富同情心　上唇薄有活力但情緒化？

人的面相從出生的一刻就已經成定局，但是你的性格卻會根據後天而有所改變，不過你不知道的是，從五官特徵中原來會透露出原生性格上的端倪。



嘴型可以透露出一個的性格和人隙關係。(unsplash)

美國面相專家Jean Haner曾經出版過《The Wisdom of Your Face》，向大家分享3000年面相歷史和中國哲學的研究心得，並表示每個人的面相特徵都和個人性格息息相關，這次就介紹12種不同的唇型分別透露出不同個性和人際關係。

1. 雙唇豐厚



一張性感的厚唇是舒淇的標記。 (IG@sqwhat)

如果你是好像舒淇一樣擁有性感的厚唇，你會是一個富有同情心而且很有母愛的人，經常都會很照顧身邊人的感受，當你信任一個人時就會全心全意地付出，甚麼事情都會先考慮別入的感受，對此你是樂此不疲的。

2. 上下唇的中間較飽滿



上下唇的中間較飽滿的人社交手腕也很厲害，因此人際關係非常好。 (IG@heungheungeliza)

她們就是天生的表演者，很喜歡在人群中表現自己，享受成為全場焦點的滿足感。她們的社交手腕也很厲害，因此人際關係非常好。而且她們很喜歡被奉承的感覺，因此別人很容易就會取悅到她。比起獨自一人行事，她們會更傾向接近群體。

3. 上唇較薄



上唇較薄的人做任何事情都非常有熱誠和活力。(IG@roxannetong)

這類人通常都是領袖級的人物，天生就具有領導才能，總是能夠輕易地說服別人，而且做任何事情都非常有熱誠和活力，經常能夠感染到身邊的人，因此她們在事業上通常都很成功。不過雖然她們工作能力很高，情商卻還是有待改進。

4. 薄唇



薄唇的人不是無情，但其實她們只是比較獨立，喜歡獨來獨往。 (IG@jessica.syj)

經常都聽說薄唇的人都無情，但是其實她們只是比較獨立，喜歡獨來獨往，不習慣麻煩到別人，凡事都傾向親力親為。她們身邊的朋友並不多，並不是因為她們孤僻或者不擅長社交，純粹是貴精不貴多。

5. 上唇較厚



上唇較厚的人非常有魅力。 (IG@kyo1122)

在別人眼裡她們是一個非常有魅力的人，不但風趣幽默而且非常性格直爽，但是你知道自己其實是情緒化的人，有時候也會控制不了自己的情感。而且她們很沉迷於戲劇性的關係，也喜歡被別人關注。

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資料來源：《The Wisdom of Your Face》、powerofpositivity

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