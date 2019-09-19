根據環球健康保障專家信諾集團在2019年的「360健康指數」年度調查中發現，香港的整體健康指數在全球22個國家之中是第四低。當中91%的受訪者都感受到壓力，每10個香港人中就有9個表示自己有壓力。

調查發現每10個香港人中就有9個有壓力。(Unsplash)

不難想像，現代女性的壓力其實比男性更大。男性大多只需上班賺錢養家，可是女性除了工作以外，還要照顧家庭和小朋友，還有處理各種大大小小的家務，身兼多職；又要害怕容顏衰老、生小朋友又怕身材走樣等等。女人真的不易做，以免令精神爆煲，解壓真的非常重要。每個人的解壓方式也不同，如果你還未找到自己的最佳解壓方法，不如參考一下這個12星座專屬解壓方法，令日子過得更輕鬆快樂吧。

現代女性除了工作以外，還要照顧家庭和小朋友，身兼多職，壓力更大。(《BB來了》劇照)

白羊座

白羊座通過美食就可以舒壓。(Unsplash)

白羊座在忙碌的時候會不懂得停下來讓自己休息，所以她們的活動量都非常大，容易堆積壓力，但是同時她們的壓力也很容易釋放出來。她們只有美食就可以減壓，在壓力大的時候去吃大餐或甜品，都能讓她們放鬆心情；另外一個方法就是自我心理暗示，不停嘮叨告訴自己要放鬆。

金牛座

金牛女壓力大時最適合去瘋狂購物。(unsplash)

金牛座掌管的人生領域是財富，她們很懂得賺錢，但花錢能力一樣不可小看。金牛座是一個什麼都埋怨一餐的星座，因此不懂得去排解心中的壓力，不過當金牛女去瘋狂購物完，或者買到了一直想擁有的物品，她們的壓力就會被拋諸腦後。

雙子座

雙子座只要和朋友相聚壓力就會消失。(《閨密》劇照)

雙子座可以說是12星座裡面最懂得舒緩壓力的星座，她可以是個宅女，也可以是個交際能手，但是有壓力釋放不了的時候，比起獨自一人，她更想和閨密們聚會談心，簡單食個飯，互相傾訴，開懷大笑一番，壓力就會自動被遺忘，因為雙子座的心中是極重視朋友的。

按圖看其他星座的專屬解壓方法：

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資料來源：環球健康保障專家信諾集團