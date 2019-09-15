范冰冰小紅書拍片公開教化妝　白滑底妝原來靠一招獨門秘技？　

很多人都知道范冰冰出名是護膚狂人，就連搭電梯的時間都不會放過會敷面膜，難怪皮膚白到發光！她經常會在微博和小紅書向粉絲們推介好用的護膚品，不過就很少提及化妝心得。近日她就難得地在小紅書拍影片教大家如何化妝，步驟超級詳細又簡單，還有獨門的化妝小秘訣都大方向大家公開，就算是新手跟著學化妝也絕無問題。

范冰冰的妝容總是精緻無瑕，到底有什麼秘訣？(微博@范冰冰)

第一步：潤唇膏

上妝前做好護膚步驟，相信是女生們都知道的事，例如要加強保濕，底妝才會貼服。除了護膚之外，范冰冰也很注重唇部護理，她會在化妝前先用棉花棒，搽上木瓜霜幫嘴唇打底，之後就不會乾燥和有死皮，更容易上唇妝。

上妝前一定要做唇部護理，對後續化唇妝很有用。(小紅書@范冰冰)

第二步：眼部打底及遮瑕

范冰冰公開她底妝無瑕的秘訣，原來就是把底妝放到最後。(小紅書@范冰冰)

很多女生一開始化妝都會先上粉底，但是范冰冰教路，應該將所有的眼妝、遮瑕等等彩妝完成，最後才上底妝，避免面上沾染上其他顏色粉末，這樣的底妝才會讓皮膚看起來乾淨又通透。

所以范冰冰第二步就先在眼部周圍遮瑕，把黑眼圈和微絲血管等瑕疵遮蓋住，遮瑕完了之後就用淺棕色的眼影膏做眼妝的打底。

第三步： 眼影

眼影色系最好就是根據你當日的穿搭來決定。(小紅書@范冰冰)

她也提到，眼影的選色最好就是呼應你當日的穿搭。因為范冰冰當日要戴上一個珊瑚橙色的假髮，所以會化上一個偏暖色調的橙色妝容。范冰冰說她一般通常也只是使用單色眼影，對於上班和日常有化妝習慣的女生，不妨也可以像范冰冰一樣只用單色眼影就足夠了，令妝容盡量保持「乾淨感」。

第四步：夾眼睫毛

范冰冰在夾眼睫毛方面也有一點心得分享。(小紅書@范冰冰)

范冰冰也向大家分享了一個夾眼睫毛的小技巧，就是要貼近睫毛的根部一點點地向上夾，才會夾出又翹又彎的睫毛。

第五步：眼線

化妝師先用了黑色的眼影粉畫一條內眼線。(小紅書@范冰冰)

夾完睫毛後，范冰冰會使用黑色的眼影粉畫內眼線，利用眼影粉在睫毛根部慢慢掃上去，這樣會看起來會沒有那麼死實，顯得更自然。

畫上眼線的眼睛感覺更精神圓大。(小紅書@范冰冰)

第六步：假眼睫毛及睫毛膏

在搽睫毛膏之前要先打底。(小紅書@范冰冰)

然後，在使用睫毛膏之前，可先用眼睫毛專用的base打底，可以讓之後塗上睫毛膏時，效果更明顯及持久。范冰冰為求今次的妝容更精緻，使用了單根的假眼睫毛，然後再搽睫毛膏。而她的搽睫毛膏的小秘訣，就是要將真及假睫毛一起搽，出來的睫毛效果才會自然。

之後化妝師就幫范冰冰再用眼線膠筆加強內眼線，初學者建議可以用一筆筆連接的方式來填充內眼線。

之後再用眼線膠筆加強內眼線，雙眼更有神。(小紅書@范冰冰)

范冰冰獨門化妝技巧​完整教學：