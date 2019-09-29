恐怖遊戲《返校》上架 　電影破台灣片8年票房　香港延至12月上映

恐怖遊戲《返校》手機版於本月上架，據故事藍本改編的電影也剛於台灣上映。筆者與友人笑話：「恐怖？有甚麼比返工恐怖？每天都玩，每天上映！」 玩後感覺，恐怖不只在畫面與情節，更甚是重現革命時候的台灣，彌漫的「白色恐怖」，竟然有點熟悉。

歌曲、畫面與聲效也都十分恐怖，筆者絕不敢在晚上玩！（手機截圖）

大熱遊戲《返校》手機版上架：主角被甚麼逼至自殺？

即使對打機沒有興趣，也一定聽過《還願》這遊戲，故事性十足，畫面恐怖卻又不失美感，玩家化身故事主角，有如第一身玩「結尾故」，破解恐怖的死亡真相。《還願》由台灣「赤燭遊戲」開發，而其實《返校》才是該公司推出的第一套遊戲，先是PC版本，後來便是手機版本。

跟《還願》一般，《返學》一樣故事性十足，玩家以故事主角在學校的一角醒來，整間學校空無一人，陰陰森森，四處遊走便觸發劇情，要完成大大小小不同的任務，揭露絕望的死亡真相，到底主角是生是死？要是死了，又是怎樣死的？

「我們不曾忘記，也不會害怕想起來。」是遊戲中的金句。（遊戲截圖）

+ 8 + 7 + 6

（內含劇透）

不想深思的話，便且當這是一個有關師生戀與執迷的故事。女學生方芮欣容貌清秀，品學兼優，爸爸卻酗酒、家暴和外遇，家庭因此破裂，令她成績一落千丈，情緒也受到困擾，老師張明輝於是便開始輔導她，他所崇尚的自由思想的教育，也令方芮欣大開眼界。

二人於是互生情愫，萌生師生戀。在「戒嚴」時代的台灣，張明輝與另一位老師殷翠涵組讀書會，帶同學讀被政府視為禁書的書籍。而張明輝雖愛著方芮欣，卻因怕連累她，也怕讀書會東窗事發，便與她提出分手。傷心的方芮欣卻誤以為殷翠涵是第三者，決心報復，便利用讀書會成員魏仲庭，取得禁書書單，向教官告發他們非法集會。

於是，張明輝以叛亂罪依法槍決；殷翠涵逃往國外，客死異鄉；魏仲庭受同學排擠、欺凌，向政府自首，被判15年有期徒刑。至於方芮欣，則因罪疚感而走到學校天台，一躍而下。從此便跌入永劫輪迴，在學校中不斷遊走，而《返校》遊戲就是似是在她的意識中。

玩後感：筆者雖喜歡「打機」，但也是「手殘」一族，連《overcooked》也要隊友「carry」，但《返校》操作簡單，不需敏捷反應，特定的操作說明也會貼心地只在需要使用前彈出，大多時候不過左右遊走，任務也不難，使人十分容易有成功感。唯是歌曲、畫面與聲效也都十分恐怖，筆者絕不敢在晚上玩！

（《返校》劇照）

+ 4 + 3 + 2

改編電影疑觸碰政治禁忌 香港上映改期？

《返校》的改編電影已於台灣上映，上映兩日票房累積共4550萬台幣，大獲好評，創下台灣片八年來最佳紀錄。不少觀眾評論，電影完美還原遊戲的經典場面，包括魏仲庭倒吊在禮堂的畫面。也有觀眾表示，先是恐懼，後來便是哭泣，因為遊戲與劇情雖是虛構，但重現的白色恐怖卻是真實發生的事。

《返校》原定10月17日在香港上映，卻有網民發現上映日期忽然「失蹤」，用作宣傳的facebook專頁「返校 Detention 電影-香港」一度被刪去，最新消息是12月5日會在香港上映，卻未知是否會刪減部份白色恐怖有關情節。現實會否比遊戲恐怖？