【不可置信】警方反控告被強姦女生：真相太難堪　便沒人相信你

一個強姦故事，怎樣說才算恰當？ Netlfix新上架劇集《不可置信（ Unbelievable）》改編自真實故事，少女被強姦報案，警察卻不信任她，只因她的反應太「正常」。有別於Netlfix近年的愛情小品，一連8集的犯罪劇集，令人看了着實心痛。社會變態，性侵後哪有適當反應？

改編自真實故事：女生遭性侵，警方反懷疑受害人說謊

一位女生不幸被性侵，到警局報案，但警察不但沒有緝拿犯人，反倒懷疑是女生說謊，故事由是展開。劇情最悲哀之處，就是改編自真人真事，Marie（劇中的Marie Adler）的案件一直沒有受理，直至兩位女探員Stacy Galbraith（劇中的Karen Duvall）與Sgt. Edna Hendershot （劇中的Grace Rasmussen）把她的故事連繫到一系列的罪案。

那現實中的Marie的故事到底如何？Marie與生父只有一面之緣，對生心母也不是太熟悉，只知道時時把她交給男友照顧。她的童年，就是從一個寄養家庭，搬到另一個寄養家庭，當中還混集着性騷擾與暴力。她曾在訪問中提到，當她年輕的時候，便已接觸約8種毒品。她說的「年輕」，不過8歲。

在劇集中，Marie提到不知自己有否上過幼稚園，卻記得餓肚子與吃狗糧的時候，直到她在7歲入住寄養中心，情況才有所改善。當她18歲的時候，她參加了一項協助這類年輕人自立的計劃，於是搬到一個一房單位，而她就是在那兒遭人性侵。

（《不可置信（Unbelievable ）》劇照）

對於性侵，受害人「應」有甚麼反應？

悲劇開展，是由陌生漢闖進她的住所，並在那兒把她性侵；悲劇延續，是沒有人願意相信她。

她的兩位寄養母親表示十分懷疑，道她似是沒有情緒，說當Marie憶述性侵案件時，就似是只是在憶述她在弄三文治一樣。當她帶Marie去換買新床套的時候，Marie因為找不到與先前一樣的床套，而十分沮喪，寄養媽媽則大為不解，心想：「要是你在那床套上被強姦，為何一定要執着買一樣的？」

寄養媽媽把懷疑告訴警察，而Marie也因為記不清楚到底自己在被綁起來性侵後，到底是打電話給當時男友先，還是替自己鬆綁在先，警察卻咬着這細節不放，在壓力下，逼使她推翻自己的口供，而她反被警察控告她行為不當。

Marie因此而被罰款美金500元，更需接受精神輔導。Marie的律師大為不解，難道Marie被罰，是因為「麻煩」了警察？還是似是Marie在預告中自白：「當真相太難堪，便沒有人會相信你」？

（《不可置信（Unbelievable ）》劇照）

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Marie結局如何？

幸好，劇集內外，也真相大白。強姦犯Marc O’Leary被捕後，警方在他的硬碟中找到Marie的相片，證明Marie沒有說謊。而Marc被控28項性侵及相關重罪，裁定有罪，並被判最高的刑罰－監禁327年半，不準保䆁。警察找到Marie，告訴她已將犯人承之於法，並把500美元還給她。Marie於是控告市政府，並得到15萬美元的賠償，但當時的警察卻沒有受到任何處分。

劇集中的Marie得到一輛新車子，亦喻意她拋開過往，展開新的一頁；至於現實，她成為了一個長途貨車司機，結了婚並育有兩名子女。

在劇中飾演Marie的在Kaitlyn Dever接受訪問時提到，她放棄了在演出前探訪Marie的念頭，她說：「她十分堅強，也已經歷了十分多。因此，我們的拍攝團隊也希望尊重她的私隱。」

參考資料：Goodhousekeeping,Refinery29