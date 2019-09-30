【大叔的愛】田中圭現實打破傳統極寵妻　票選成女學生最理想爸爸

大熱電視劇《大叔的愛》電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》於香港上映，依舊由劇中人氣角色田中圭與吉田鋼太郎主演，預告中黑澤部長（吉田鋼太郎飾演）飛撲春田（田中圭飾演）懷裏引不少粉絲尖叫。 到戲院欣賞之前，不妨先重溫一下戲外男主角的二三事。

田中圭及田中廣美 （原名杉安廣美）因拍攝而認識。（《異性戀》劇照）

田中圭是最理想爸爸 家庭不分「男主外女主內」

在《大叔的愛》中與吉田鋼太郎發展出男男之愛的田中圭，其實早於2011年與同是演員的田中廣美結婚，並育有兩個女兒，婚姻生活一直低調。但日本電視節目在澀谷街頭的女高中生進行調查，請她們選出心目中最理想的父親，而田中圭竟榮獲第一位。

不過，觀眾直覺或許正確，田中圭雖然工作忙碌，但十分珍惜與家人相處時間，在假日便會全家一起出遊，表示雖然也想好好在家睡覺或讀讀劇本，但一想到可與家人一起創造回憶，身體便會自己動起來。他也表示自己家庭不是「男主外女主內」的分工，認為對於每天忙著照顧小孩跟家事的妻子來說，也需要放鬆休息的時間。這句話在香港聽起來可能相當普通，但在日本非常注重家庭角色定形的社會，相信令不少女性為之驚喜。

＊《大叔的愛：LOVE or DEAD》精彩劇照：

默默耕耘18年 被小栗旬評為「大器晚成」

因《大叔的愛》而爆紅的他，其實早在16歲那年已出道，卻於去年才在ORICON NEWS當上年度的「爆紅演員」排行榜登上第一位，可算是一個肯定。他因為媽媽鼓勵而入行，默默耕耘約二十年，被小栗旬評為「大器晚成」，但他表示，多年來其實他檔期滿滿，演出不斷，參演不少人氣日劇作品，如《WATER BOYS》、《Doctor X》等等。

直到2018年演出《大叔的愛》，登上「票選理想男友」排行榜第一，就連2年前出版的寫真集也被搶購，獲更多男主角的演出機會，第二季《大叔的愛―in the sky―》也落實於11月2日首播，難怪被小栗旬評為「大器晚成」形。不過，他的媽媽因癌症去世，未能見證他的成功，他表示：「媽媽應該是這世上最想看到我今年表現的人，為了她我會努力過上一個沒有後悔的人生。」

＊更多田中圭的精彩演出：