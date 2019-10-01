Muji推出15元旅行收納盒竟可被取代？實測：6日旅程粉底容量剛好

旅行固然開心，但對於收拾行李一事，相信不少人，尤其是女生，甚是頭痛。 面對各式各樣的化妝品、護膚品，還有林林總總的飾物，旅行收納確是一門學問，最近Muji便推出超迷你旅行分裝盒，但是否一定要購入這些分裝盒呢？家中有沒有東西可以取替慳下金錢？

對於旅行收納你又有甚麼心得？（maire.haarla@instagram）

對於旅行收納，一向走簡約實用風的Muji便有一系列「MUJI TO GO」，推出有關準備旅程特別的行裝和輕便實用的隨行用品，如摺疊鞋袋、 衣袋、透明膠樽等，深得旅行愛好者歡迎。

然而，對於短途旅行、或公幹人士帶着100mL的分裝仍是笨重且有點兒過多，有見及此，Muji最近便推出微型分裝盒，方面用家清楚分辨化妝護膚品。另外，分裝盒分為單個、兩層（$15）與三層式樣（$16）可選，單個裝共分4個尺寸，由迷你至大（$8 - $12），小巧如隱形眼鏡盒；分隔式的小盒適合放入護膚、化妝品，單個裝則適合喜歡攜帶飾物的女生，讓她們可以整齊、條理把飾物帶到外地。

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Muji新推出的分裝盒設計的確實用又方便，但如果直接用家中已有之物去達到同樣效果，不是更划算，又適合小資女的做法？

分裝盒不但小巧如隱形眼鏡盒，連外形也十分相似，如果你是隱形眼鏡用者，相信你在家中存下了很多的隱形眼鏡盒，卻沒甚麼用，其實它是一個非常方便的收納盒，一邊倒入面霜，一邊倒入粉底，不易流出，筆者曾用這方法帶去6日的旅程，粉底容量剛好，面霜因為日晚均要使用，因而需多帶一點點，但整體良好，適合短途旅行，慳錢，又可物盡其用。

除了隱形眼鏡盒外，家中還有哪些物品可化作實用的旅行收納小品呢？

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