Emma Watson大推Clean Beauty　大牌加入戰團　潔淨美容成趨勢

化妝對每一位女生來說是「生存技能」，你又是甚麼時候開始化妝呢？化妝可以讓女生的瑕疵都遮掉，也可以透過化妝補救缺點，如打陰影讓輪廓更突出，或是用眼線把眼睛畫大一點，然而大部分的化妝品是由化學成分製作而成，長時間使用，的確對皮膚造成很大負擔。 近年，女生開始追求自然、純天然等議題，甚至將議題延伸到化妝、護膚中。外國更推行「Clean Beauty」運動，它由小眾潮流現在已經成為主流，就連國際巨星Emma Watson、Anne Hathaway追捧，Emma更會在Instagram分享她使用的Clean Beauty品牌，等女生不用「盲舂舂」亂入手。

在歐美已經流行「Clean Beauty」（潔淨美容）一陣子了。單在美國，天然有機品牌的銷售額已達39億美元，市場佔有率近20%，天然護膚已成趨勢。（Kevin Laminto/ Unsplash）

甚麼是Clean Beauty？

對香港人來說，「Clean Beauty」（潔淨美容）一詞可能比較陌生，歐美市場在2010年代開始流行，由 Goop 和其他同類型的媒體推動。根據「天然化妝品出版社」（Naturkosmetik Verlag）的數據，大約有900萬消費者，每年多次購買天然化妝品，可見女生開始追求對皮膚無害的產品。

Clean Beauty並沒有一個標準的定義，但一般泛指拒絕有害化學物質，產品需要「自然」、「綠色」、「有機」等，而The Future Laboratory 高級市場前景分析師 Victoria Buchanan 指：「在2019年， 產品『天然』 都不足夠成為美容品牌的信用憑證。隨着消費者愈來愈謹慎挑選護膚品，零刺激將會成為天然美容的新標準。」

《Goop Clean Beauty》一書提倡「Clean Beauty」運動，希望大眾知道Clean Beauty的好處。（《Goop Clean Beauty》封面）

如果女生想開始採用Clean Beauty，可以從避免這5大化學成分入手：芳香（Fragrance）、羥基苯甲酸酯（Parabens）、十二烷基硫酸鈉（Sodium Laureth Sulfate）、甲醛（Formaldehyde）和鄰苯二甲酸酯（Phthalates）。

Emma Watson也是Clean Beauty的支持者，不時分享實用產品。（the_press_tour@instagram）

採用Clean Beauty時，是可以「治癒」到人類和地球（the healing of humanity and the earth），國際巨星Emma Watson便是其中一位推行潔淨美容的明星。Emma在青春期時皮膚狀態極差，又敏感，所以便養成一個找美妝好物的習慣，尤其是有機天然的護膚和化妝品。現在她的皮膚甚好，素顏示人也不是問題，她更不時在instagram分享她用的Clean Beauty產品，也曾在《Into The Gloss》良心分享日常使用的產品，深受女生歡迎。

點撃了解Emma Watson使用的Clean Beauty產品：

點撃更多可從香港入手品牌：

（資料來源：organic-lohas.com、goop.com、《Into The Gloss》）