Emma Watson大推Clean Beauty　大牌加入戰團　潔淨美容成趨勢

化妝對每一位女生來說是「生存技能」,你又是甚麼時候開始化妝呢?化妝可以讓女生的瑕疵都遮掉,也可以透過化妝補救缺點,如打陰影讓輪廓更突出,或是用眼線把眼睛畫大一點,然而大部分的化妝品是由化學成分製作而成,長時間使用,的確對皮膚造成很大負擔。 近年,女生開始追求自然、純天然等議題,甚至將議題延伸到化妝、護膚中。外國更推行「Clean Beauty」運動,它由小眾潮流現在已經成為主流,就連國際巨星Emma Watson、Anne Hathaway追捧,Emma更會在Instagram分享她使用的Clean Beauty品牌,等女生不用「盲舂舂」亂入手。

在歐美已經流行「Clean Beauty」(潔淨美容)一陣子了。單在美國,天然有機品牌的銷售額已達39億美元,市場佔有率近20%,天然護膚已成趨勢。(Kevin Laminto/ Unsplash)

甚麼是Clean Beauty?

對香港人來說,「Clean Beauty」(潔淨美容)一詞可能比較陌生,歐美市場在2010年代開始流行,由 Goop 和其他同類型的媒體推動。根據「天然化妝品出版社」(Naturkosmetik Verlag)的數據,大約有900萬消費者,每年多次購買天然化妝品,可見女生開始追求對皮膚無害的產品。

Clean Beauty並沒有一個標準的定義,但一般泛指拒絕有害化學物質,產品需要「自然」、「綠色」、「有機」等,而The Future Laboratory 高級市場前景分析師 Victoria Buchanan 指:「在2019年, 產品『天然』 都不足夠成為美容品牌的信用憑證。隨着消費者愈來愈謹慎挑選護膚品,零刺激將會成為天然美容的新標準。」

《Goop Clean Beauty》一書提倡「Clean Beauty」運動,希望大眾知道Clean Beauty的好處。(《Goop Clean Beauty》封面)

如果女生想開始採用Clean Beauty,可以從避免這5大化學成分入手:芳香(Fragrance)、羥基苯甲酸酯(Parabens)、十二烷基硫酸鈉(Sodium Laureth Sulfate)、甲醛(Formaldehyde)和鄰苯二甲酸酯(Phthalates)。

Emma Watson也是Clean Beauty的支持者,不時分享實用產品。(the_press_tour@instagram)

採用Clean Beauty時,是可以「治癒」到人類和地球(the healing of humanity and the earth),國際巨星Emma Watson便是其中一位推行潔淨美容的明星。Emma在青春期時皮膚狀態極差,又敏感,所以便養成一個找美妝好物的習慣,尤其是有機天然的護膚和化妝品。現在她的皮膚甚好,素顏示人也不是問題,她更不時在instagram分享她用的Clean Beauty產品,也曾在《Into The Gloss》良心分享日常使用的產品,深受女生歡迎。

