女生喜歡購物是天生　經期不止令食慾變大　連購物慾也會大增？

根據非正式統計，10個女生有一半以上的人數都愛購物，你也是當中的一人嗎？但原來，這是正常不過的事情……

你也愛瘋狂購物嗎？(《閨蜜》劇照）

外出逛街，不時都會看到店門外站滿一堆正在等待女伴購物的男性；相反，卻很少時候會見過女性在店門外等待男性的情景，或許這就正好說明女性比起男性更愛購物，而在購物過程中需要更多時間。

喜愛瘋狂購物原來並不是女生所想的，而是月經有機會讓購物慾大增？（Gyorgy Bakos@unsplash）

男性不愛與另一半逛街的原因是...

美國利茲貝克特大學心理學教授Steve Taylor曾在《今日心理學》中撰文，表示曾於2013年有過一項調查，該調查請來2000名英國人詢問有關購物習慣的問題，指出男女性對於購物所用的時間也大為不同，例如大部份男性於購物約26分鍾後就開始感到無聊，相反女性可於兩小時內不斷購物，也不會認為浪費時間，證實大部份女性的購物慾甚大。也是基於這個理由，參與調查的80%男性都不喜歡與伴侶一同到外購物，當中更有45%的男性指自己會盡量避免與另一半逛街。

大部份女性都愛購買能夠增加自己吸引力的商品。（ Artem Beliaikin@unsplash）

女性本來已擁有強大的購物慾，但原來月經前和快將完結也會令購物慾更大？

根據BBC的報道，英國赫特福德大學教授Karen Pine曾向443名18至50歲女性了解她們的消費習慣與上次經期的日期，嘗試從這兩項元素中查證有否關聯之處。調查發現有三分之二的人於月經前一時衝動買了東西，而有一半以上的人在快將完結經期的時期購買了過後會讓自己後悔的物件，甚至會因物件沒有用途而感到內疚。

教授Karen Pine解釋指這一切都是關於女性身體內的激素水平，體內的荷爾蒙變化會容易引起控制有關情感的大腦部份，令其出現壓力和生氣的緊張情緒，故容易出現沒有計劃下就購入了物件的衝動行為，當中包括可以增加自己吸引力的商品，如珠寶、化妝品和高跟鞋。故此，當女性下次瘋狂購物被另一半責備時，絕對可以「理直氣壯」地用上Ｍ到這個原因來回應對方。

不過，如果你想減少購買慾，則可參考美國三藩市州立大學心理學副教授Ryan Howell的意見：

（資料來源：《今日心理學》, BBC）