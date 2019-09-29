老佛爺生前秘密設計彩妝　遺憾未能見證面世　簽名光影粉搶購一空

時尚界傳奇Karl Lagerfeld（老佛爺）雖然已於今年2月與世詳辭，但他卻從來也沒離開過一班時裝界人士的內心世界。然而，當一切以為只能懷念之際，原來Karl Lagerfeld早於生前已經為大家留下最後一份禮物。 而同時，老佛爺的同名品牌Karl Lagerfeld亦與Karl Lagerfeld生前的好友們合作發起「The White Shirt Project」活動，表達思念之餘更將Karl Lagerfeld的精神延續下去。

Karl Lagerfeld（老佛爺）於今年2月與世詳辭，但卻從來也沒離開過一班時裝界人士的內心世界。(GettyImages)

Karl Lagerfeld對任何事情有着非一般的執著，與其他時裝設計師不同的是，Karl Lagerfeld從來都不會用鉛筆繪畫設計圖，而是喜歡手執眼影、眼線筆等化妝品進行構圖，除時裝外，對化妝品亦同樣熱愛，促成與美妝品牌方面的合作。

2018年5月與澳洲品牌ModelCo合作推出一系列以Karl Lagerfeld日常造型為設計核心的化妝品，其卡通版外形更一致得到好評。繼去年的聯乘系列，於今年6月時份同名品牌Karl Lagerfeld亦於Instagram發佈老佛爺生前秘密與L'Oréal Paris合作以及產品發布的消息。

Karl Lagerfeld於生前與L'Oréal Paris合作，開設出一系列「Rock-Chic Style」風格的彩妝品，現已正式推出。(karllagerfeld@Instagram)

據美國媒體Women's Wear Daily（WWD）報導，老佛爺於生前與L'Oréal Paris合作，開設出一系列「Rock-Chic Style」風格的彩妝品，以展現女性力量，為女性設計出不同的彩妝品。而Karl Lagerfeld品牌公關負責人Caroline Lebar則指出該系列完完全全反映出老佛爺對品牌以及化妝品的熱愛，同時也希望是次合作可為更多人帶來影響。

KARLxLOREALPARIS系列包括保濕唇膏、豐盈睫毛膏、九色眼影以及光影粉等。(lorealmakeup@Instargam)

有單品網上光速售罄？

9月20日，兩個品牌的官網終於正式推出，系列包括保濕唇膏、豐盈睫毛膏、九色眼影以及光影粉等，售£12-15（約HK$116-145），產品包裝均用上老佛爺最愛的黑色，同時刻有L'Oréal與Karl簽名的標誌，而當中的眼影和光影粉內則同時刻有Karl的簽名，光影粉更於短時間內已於網上售罄。

是次聯乘系列為我們帶來最後一份由老佛爺所設計，同時充斥時尚與優雅感的彩妝用品。除了被外界形容是老佛爺送給女生們留下最後一份禮物，也像是老佛爺的道別儀式，絕不能錯過。

+ 8 + 7 + 6

雖然老佛爺留下了一份「道別禮」，但也難抵大眾對他的思念。早於6月，CHANEL、FENDI及同名品牌Karl Lagerfeld曾攜手合辦「Karl For Ever」追思會，老佛爺生前一班好友、繆思、合作伙伴於會上以表演方式感激老佛爺一直以來對時尚界的貢獻。

一班Karl Lagerfeld生前的好友為Karl Lagerfeld重新詮釋白恤衫的「The White Shirt Project」已於9月26日於品牌網站開賣。(karl.com)

好友們也贈送「The White Shirt Project」予老佛爺？

而近日，擔任同名品牌Karl Lagerfeld時尚顧問的Carine Roitfeld則策劃了「The White Shirt Project」並已於9月26日於品牌網站開賣，聯同老佛爺生前一班好友重新詮釋Karl Lagerfeld的標誌性單品：白恤衫，以白恤衫作畫布，為白恤衫重新設計，甚至加添色彩，在恤衫上表達個人情感向老佛爺致敬。

而其中由Carine Roitfeld、Kate Moss、Cara Delevingne、Diane Kruger、Takashi Murakami、Tommy Hilfiger、Takashi Murakami以及Sébastien Jondeau等成員設計的款式更為限量版，只會出產77件，而定價則為£777（約HK$7,485），每件恤衫的收益將會全數捐贈予巴黎非牟利機構Sauver la Vie作為Decartes University的醫學研究資金。

+ 3 + 2

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整個計劃讓老佛爺的好友一邊懷念他同時，也放置了不少心機在內。除了因老佛爺喜愛白恤衫而選用至整個計劃的主體，而團隊更悉心選擇了老佛爺最喜歡的「7」字作販賣數量以及定價。「Karl常說，你所做的任何事情都必須為他人帶來驚喜，相信Karl也會喜歡是次的計劃。」Carine Roitfeld於美國媒體Women's Wear Daily（WWD）報導說。

（資料來源：WWD, karl.com）