【三角形心測】隱藏處事作風與性格　看穿你自我保護意識有多強？

世上有不同的人，與人相處難，但也不代表與自己相處是一件易事，因為我們並不是想像中的那麼了解自己。 最近，網上流傅一個三角形的心理測驗，透過選擇的三角形說出你隱藏性格，你想一試嗎？

對角線和角形組成的幾何圖形往往與威脅性相關。（mahdis mousavi/ unsplash）

「三角形」象徵完美，是因為在大自然中，最穩固的形狀和結構，它是不倒的，同時尖銳的角可保護到自己。

而在心理學角度上，幾何圖形是可以傳遞不同情緒含義，就如以對角線和角形組成的幾何圖形往往與威脅性相關；而圓形和曲線則傾向表達快樂和幸福。 《Affective Priming by Simple Geometric Shapes: Evidence from Event-related Brain Potentials》一文中提到，心理學家可以單單透過你選擇的幾何形狀來揭示你對改變的抵抗程度，和你的隱藏性格。

外國網上媒體Bright Side因而就着以上觀點而歸納出一個有關三角形的心理測驗，從而剖析你隱藏個性。

測驗：看到以下5款三角形，哪一款最先吸引你？

哪一個三角形最吸引你？

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+ 6 + 5 + 4

（資料來源：Bright Side、《Affective Priming by Simple Geometric Shapes: Evidence from Event-related Brain Potentials》）