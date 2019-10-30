【簡約家居】山羊座夫婦「最冷淡的家」　全屋零雜物無收納空間

12星座各項指數排名第一的：天蠍座最記仇，處女座最吹毛求疵，雙魚座最多情，而山羊座，則是公認的最冷淡。 杭州有一對小夫妻，兩人都是山羊座，夫妻關係，更像是夥伴似的淡如水，在家各自做自己喜愛做的，互不干擾； 家裏的裝修風格更是冷淡到極致：幾乎不留收納和儲藏空間，家裏東西少得嚇人，為了減少溫馨的氛圍，甚至特地增加了玻璃、金屬等材質……看完你就知道，為什麼山羊座的家最冷淡了。

我是一疼，商業設計師，我和太太，以及6歲的貓「龍二」，2年前搬來這個新家。其實很多東西都不是真正需要的，在我家，只有生活、娛樂、工作的必需品，東西少，自然就不需要收納空間，家裏依然看上去乾乾淨淨的。

▼▼▼按圖放大，看看一疼夫妻的家到底有多簡約、冷淡▼▼▼

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我和太太都是山羊座，我們是夫妻，更是夥伴關係，在一個空間，各自做喜歡的事情，所以，我們不想把家搞得太溫馨。特地用玻璃、金屬和皮質，來沖淡木質家具的溫暖感。

我喜歡在書房玩音樂，或者在客廳玩兵棋推演。太太2年前離開阿里巴巴，現在有一個賣甜品的微店（網上商店）。就連龍二，也很獨立。

剛搬來時，很多東西沒來得及拿，居住後才發現，很多東西本就不需要。

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我一直有個比較偏激的觀念，自己的家裏就不該讓設計師主導設計，你應該有你自己的審美，設計師要解決的只是技術上的問題，而比如怎麼穿衣服，那應該是你自己要決定的事情。 一疼

我喜歡在客廳玩兵棋推演。（一条授權使用）

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