【韓式家居】無印、Ikea以外　IG追蹤這個Tag吧　簡約佈置靈感UP

最近搭編發現許多「歐爸」、「歐膩」在拍攝房間時，都會在hashtag標註#오늘의 집，而經過查詢後原來오늘의 집 是Today's house的意思，厲害的是往這個hashtag點進去時才發現新天地！

先看標註#오늘의 집（Today's house）的房間佈置風格（點擊大圖）▼▼

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會標註#오늘의 집（Today's house）的佈置風格偏向極簡風，整體呈現像是日式無印風，不過還會加上些許韓式休閒風，或者淡淡的北歐俐落感，雖然只是簡單的hashtag，不過「歐爸」、「歐膩」們其實都非常有默契，他們上傳的照片都相當有質感，不會讓這個標註被一些雜亂的房間佈置照片給充斥。

#오늘의 집（Today's house）這個hashtag非常適合給一些喜歡居家佈置的人追蹤，尤其偏愛韓式極簡風的人一定會愛上，像是搭編就收藏超多張照片，為的就是日後可以參考佈置房間！雖然叫做Today's house，不過「歐爸」、「歐膩」們不只會拍攝整體空間，他們也特別愛拍攝一些家中的小角落，只要掌握三大元素——畫作、書籍、植栽做裝飾絕對沒錯！這三大元素可以裝點家中不起眼的角落，也不會搶走整體空間的風采。

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結語： 常常想著要如何佈置房間時，第一個想法就是IKEA的官網，但是現在多了#오늘의 집這個可以追蹤後，房間風格又能更多變了，搭編覺得韓國「歐爸」、「歐膩」的佈置都相當簡單，所有單品都可以在一般家具行買到，對於小資女、社會新鮮人在外租屋都是相當值得參考的hashtag ！

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