韓演藝圈潛規則　Jessica退團即被封殺？轉戰作家出書進軍荷李活

提到千禧世代的「韓風始祖」，不得不提Super Junior憑《Sorry Sorry》一曲，把「韓風」直捲全球，而女團代表一定是少女時代。 轉眼間，少女時代已經成軍12年，由於9位成員合約問題，已經難以再合體，加上長江後浪推前浪，名氣也不及從前，但一早「被退團」的Jessica鄭秀妍，擺脫女團包袱，個人發展卻不俗，被美國經理人公司Paradigm Talent Agency簽為選下藝人，與Coldplay和Ed Sheeran等人同公司，最近更宣布成為作家，會推出第一部小說《Shine》。

少女時代曾是千禧世代的第一女團，紅遍全球。（VCG）

成為設計師讓成員眼紅？

Jessica鄭秀妍在2007年以女團「少女時代」成員身分出道，與少女時代度過最輝煌的時光，在2011年被外國雜誌福布斯選為該年韓國最強勢藝人，有「國民女團」的稱號。

從美國回流的Jessica，興趣不只在演藝方面，她更有設計和商業頭腦，在2014年8月創立自家太陽眼鏡品牌BLANC（後改為時裝品牌BLANC & ECLARE），成為品牌創辦人且設計師的她周遊列國吸取設計靈感，主打現代極簡主義，由義大利製造，當時吸引不少「Sone」（少女時代粉絲稱號）支持，在韓國當地更創下開業4小時內銷售額達韓幣1000萬元（約66,249港元），成績驚人。

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但在同年的9月，經理人公司宣布Jessica退出少女時代，當時有不少傳聞，如Jessica要與富商前男友權寧一（Tyler Kwon）結婚，又指Jessica與成員允兒不和，退團傳聞議論紛紛。當時經理人公司發表官方聲明指是她無法兼顧個人事業和團體活動才「主動」要求退出，事後Jessica出聲明指並無此事，是成員突然由支持她改為反對，並遭到單方面退團。不論究實如何，最後Jessica被經理人公司封殺，也從此在韓國娛樂圈消失，漸漸把事業重心放到時裝設計上，除了推出太陽眼鏡，更發展至服裝、手袋以及化妝品，以「Less is More」打入國際，現時在首爾、紐約、中港台和溫哥華等約60家商店銷售。

Jessica現在是歌手、設計師，也是作家。（jessica.syj@Instagram）

被公司拋棄，自力更新

雖然演藝事業大不如前，現在Jessica卻活躍於時裝界，不時出席時尚活動、獲邀時裝周，又拍攝時尚雜誌，曝光率不亞於以前，近日更宣布由設計師身分再轉為作家，預計下年推出第一部小說《Shine》，並與美國大型出版社簽約，小說更會翻譯成11國語言，同時在協商荷里活電影版。

故事講述一位美籍韓裔的少女回流闖入競爭壓力大又精彩的韓國偶像世界，當中包括追夢，和戀上同公司的男藝人。女主人公的背景與Jessica相符，外界都猜測這是她半自傳小說，不知會否提及當年「被退團」一事？

泫雅和柳和榮都曾被公司拋棄。（hyunah_aa@Instagram／《青春時代2》劇照）

女團成員退團後難以生存？

有公司的栽培和支持固然在娛樂圈會發展得更好，加上韓國演藝圈較封閉，不時有被封殺傳聞。但要是藝人擁有自己的個人風格、才能，就算被公司拋棄也可另找出路，就像Jessica，她有時尚觸覺，加上她在少女時代賺下來的名氣，令她個人和品牌在韓國海外同步發展起來；而為人熟悉的4minute前成員泫雅，2018年因高調公開戀情因而被逐出公司，但泫雅性感又有個性，因而被PSY相識，繼續在台上發光發熱。離開公司不是問題，在乎有沒有實力；另外，T-ara前成員柳和榮（花英）2012年傳因霸凌事件委屈退團，雖然沒再發展歌手事業轉戰戲劇，由配角做起，曾出演《太陽的後裔》、《愛上變身情人》等人氣劇集。

不知當年要是得到團員和公司支持， Jessica的舞台會依舊在歌唱，還是時尚圈呢？

重溫Jessica演藝之路：