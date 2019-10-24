【衣著心理】每人都有性格代表色？愛穿黑色個性敏感、綠色有愛心

每個人都有自己喜歡的顏色，有沒有發現身邊有些人經常都是穿著同一個顏色的衣服？其實你身上所穿的顏色會影響到別人對你的感覺，就像鮮色的衣服讓人感到開心、活力；沉色的衣服則讓人感覺較穩重、成熟。外國網站《Bright Side》根據心理學家和綜合服裝造型師的意見，列出了11種衣著顏色並分析出各種顏色所代表的性格。

《Color Your Style》的作者David Zyla在書中指出，就算你的衣櫃裡面有幾種不同顏色的衣服，但是總有一種顏色是你最常穿，而且穿上這個顏色的衣服讓你看上去更漂亮更有自信，感到最自在，那麼這個顏色就是你的穿搭代表色。

當你穿上某程顏色最有自信，最自在，那麼這個顏色就是你的穿搭代表色。(pimtha@IG)

黑色

根據色彩心理學研究顯示，很多人覺得黑色是智慧、權利、權威的代表色，因此在歐洲甚至很多亞洲國家的大學中都將畢業袍設計為黑色。喜歡穿黑色的人是一個有明確目標和有野心的人，但是同時她們又非常敏感，但她們卻經常想隱藏自己情緒化又容易激動的一面，只表現冷靜的一面。黑色可以幫助她們更留意自己的內心感受，發掘內心真實的自己。

喜歡穿黑色的人是一個有明確目標和有野心的人，同時很敏感。(wongtsuiyu@IG)

藍色

心理學家Lisa Johnson Mandell表示藍色是最適合面試時候穿的顏色，因為它可以傳達出自信和可靠的形象，可以留意市面上很多制服都是以藍色為主。英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）進行了一個顏色產生的影響的研究，發現深藍色有鎮靜的作用，很多時候人都會將藍色同智慧、信任、寧靜等聯繫在一起。

藍色可以傳達出自信和可靠的形象。(wongmanyik@IG)

綠色

撰寫《More Alive With Color》的作者兼彩通色彩研究所行政總監Leatrice Eiseman曾經說過：「綠色讓人聯想起清新又朝氣的大自然環境，因此看到綠色就會感覺心情平和又愉悅。」喜歡綠色穿著的女士通常生活在一個經濟穩定的的環境，但是她們經常會主動關心和照顧別人，是個非常有愛心又善良的女性。

喜歡穿綠色的女生都很有愛心，經常會主動關心和照顧別人。(jessica.syj@IG)

按圖看其它8種穿搭顏色性格：