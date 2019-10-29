GD退伍獲三千粉絲迎接證人氣不減　有逃役韓星遭抵制禁入境17年

BIGBANG隊長GD（G-Dragon）於日前退伍，完成年半多的兵役，超過三千名粉絲到場外熱情迎接，可見服役未有影響GD人氣。「韓星入伍後人氣下降」的定律近年被漸漸打破，最近幾位韓星相繼退伍後不但人氣未減，演藝事業更勝之前。

GD於去年二月入伍服兵役，終於在日前正式退伍。（Viu《K1頭條》）

GD於去年二月入伍服兵役，終於在日前正式退伍。當日更吸引了超過三千名粉絲到場迎接，他們更準備了大量應援物品歡迎偶像回歸。當地有報導指GD在面對眾多粉絲時表現緊張，並因熱鬧的場面而一度眼泛淚光，看來偶像的短暫離去完全無減粉絲對他的愛慕之情。

GD退伍當日吸引了超過三千名粉絲到場迎接。（Osen）

GD答謝粉絲的支持向大家問好：「謝謝大家的等待和歡迎，現在卸下軍人身份回到本業，將忠於本業而努力。」有指GD所屬的公司YG娛樂已為他的復出安排了一系列的規劃，據悉GD將舉辦巡迴個人見面會，目前已確定首爾、香港和澳門地區的場次，其他地區正在陸續洽談中。「韓星入伍後人氣下降」的定律近年被漸漸打破，原因與他們於服役期間的成就有關。

李敏鎬低調退伍 外國粉絲冒雨迎接

李敏鎬於四月退伍，超過二百名粉絲冒雨迎接。（Viu《K1頭條》）

曾參與《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》的當紅男星李敏鎬於四月退伍，雖然他已闊別演藝圈接近兩年，但退伍消息一傳出，仍吸引了超過200名來自世界各地的粉絲冒雨迎接。在現今負面消息不斷的韓國娛樂圈，像李敏鎬般擁有正面形象的韓星得到很高的評價，更成為《TV report》民選「最值得期待的退伍明星」第二位。李敏鎬退伍後一個月便宣佈會與著名編劇金恩淑合作，飾演劇集《The King：永遠的君主》的男主角，與《鬼怪》女主角金高銀開展一段穿越奇緣。金恩淑的作品包括《太陽的後裔》、《繼承者們》、《鬼怪》等受歡迎的韓劇，故外界對李敏鎬的復出作甚為期待。

金秀賢登2019年「最值得期待的退伍明星」第一位

七月退役的金秀賢獲韓國粉絲選為2019年「最值得期待的退伍明星」第一位（IG＠ soohyun_k216）

早前韓國《TV report》曾以問卷調查的形式，調查出韓國人民心目中「最值得期待的退伍明星」，結果金秀賢奪得第一位，入伍後人氣仍然高企。根據韓國媒體的報導，金秀賢於軍中偵查部隊中表現出色，在三百名士兵中成績排行第四，被躍升為搜索隊隊長，英勇積極的態度為他大大加分。七月退役的金秀賢已於韓劇《德魯納酒店》中客串登場，據知在他退伍前一個月已有知名品牌與其事務所商討代言合約，預計代言價維持於入伍前的10億韓元，是眾多韓國男星中代言價最高的一位。

韓國法律規定男性於30歲或之前一定要服役，男星於入伍期間需要暫停一切的演藝活動，粉絲對偶像的支持度容易於這段空窗期大減，所以不少男星選擇以身體欠佳為由逃避兵役。然而，服兵役是公民義務，若明星逃避兵役，所受的抨擊隨時令他身敗名裂。

曾是韓國樂壇天王級的男星劉承俊雖然成功免除兵役，卻受到全韓國人民的抵制。（微博＠劉承俊）

曾是韓國樂壇天王級的男星劉承俊為了免除兵役而選擇放棄韓國國籍並加入美國籍，此舉受到全韓國人民的抵制並抗議，隨着爭議不斷擴大，劉承俊被韓國法務部列入了禁止入境名單中。事件至今已達十七年，劉承俊已轉投中國市場，曾經加入成龍的武打團隊，但仍然無法入境南韓。