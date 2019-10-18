【Sulli雪莉逝世】韓偶像「人設崩壞」遭仇視　做自己如背叛粉絲

韓國經紀公司為了打造出完美偶像，會為每個新人安排一個專屬的「人物設定」，把偶像視為商品般包裝，並要求偶像於鏡頭前按劇本演繹其「人設」。他們被禁止作出任可違背「人設」的行為，長久而來的壓抑令不少當紅韓星患上抑鬱症。 f(x) 前成員雪莉在獨立發展後，因被網民認為新作風有違「清純人設」而受到強烈攻擊，最約疑不堪輿論壓力自殺身亡。商業化下的偶像「人設」帶來了無法估計的反效果，而「人物崩壞」更令粉絲感覺「被背叛」，逼使偶像踏上不歸路。

雪莉長期以來被 SM 經紀公司塑造成小公主的形象。（IG＠jelly_jilli）

韓國經紀公司擁有一系列的造星計劃，為偶像打造出形象正面又具特色的「人設」，透過偶像於各種節目和社交平台上表現出來的「人設」，吸引了一大堆忠於這「人設」的粉絲。有違個性的「人設」其實是個無形的枷鎖，偶像需要小心翼翼地維持形象，無時無刻避免展露真性情。因為一旦「人設崩壞」，粉絲便會感覺被「背叛」，瞬間化成Haters，網民的言語暴力足以摧毀一個人的生命。

在雪莉宣佈獨立發展後，雪莉便開始擺脫清純女生的「人設」。（IG＠jelly_jilli）

只要偶像違反「人設」 全世界便會一起展開霸凌

f(x) 前成員雪莉於日前自殺身亡，直至死前的一刻網民仍在放肆地攻擊她。在宣佈獨立發展後，雪莉便開始擺脫清純女生的「人設」：公開自己的戀愛對像、到夜店跳舞喝酒、於IG上載真空照等，這些行為令粉絲大為失望，繼而於網絡上對雪莉展開肆意攻擊，意圖摧毀她的演藝事業。最後雪莉疑因未能承受網上的負面言論而患上抑鬱症，作出輕生的決定。

按圖看網民所指雪莉的「人設崩壞」：

雪莉的不幸事件讓我們反思，粉絲喜歡的可能只是戴著「人設」面具的偶像。在經紀公司的嚴格控制下，他們並沒有展露真性情的權利。只是我們的腦袋不如電腦，沒有一按鍵便能自動切換模式的操作，偶像於人前亮麗耀眼，私下的心理健康可能不比普通人，兩年前男子組合SHINee成員鐘鉉因受抑鬱症困擾，而自殺身亡的事件同樣令人惋惜。

按圖看更多韓國偶像虛假「人設」的真相：