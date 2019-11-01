林芊妤曾屢受情傷父母斥丟架　情緒崩潰肌肉萎縮：以為明天不會來

沒有悲就沒有喜，沒有苦就沒有樂，也許要嚐盡人生的苦澀，才懂得欣賞簡單的幸福。 「你只要堅持成為一個善良的人，最後一定會得到一個美滿的結局。」曾經歷人生的低谷，剛踏入三十歲的林芊妤Coffee笑言從前覺得三十歲是個重大的關口，現在才發現其實這只是個開始。從小便被負面情緒包圍，累了還是靠自己拍拍膊頭，拉自己一把，黑暗過後，明天又是美好的一天。 攝影：黃寶瑩

訪問當天需要Coffee於室外猛烈的陽光下拍攝打籃球的畫面，爽直的Coffee二話不說便拍起籃球，直奔球場。

「有很多時候我都以為黎明不會來，覺得不想再過日子了。」

童年生活對Coffee的成長有莫大的影響，在接觸瑜伽前，她是個想法負面的女生。Coffee的父母想法傳統，喜歡把女兒與其他小朋友比較，令她自覺地位低，成就不如他人。後來她進入娛樂圈，更覺得機會從來不屬於自己，負面的想法曾為Coffee的生活蒙上了灰色色彩。

我的擔子很大，因為家人對我很依賴，所以我從小便習慣照顧家人，好像沒有為自己好好過活。 Coffee

入行後發生了那件不愉快的事，那時Coffee並沒有得到任何人的支持，最令她痛心的是連最親近的家人也沒有站在她的身邊，向她伸出援手。Coffee憶述：『其實我也會羨慕那些願意理解的家庭，一句「不要怕，天大的事也有我們在這裡。」便已經很足夠，可惜我的家人從來不會這樣說。』那時的Coffee是毋庸置疑的無助，但卻盡力地說自己不難過，堅持笑臉迎人。

出生自重男輕女的福建家庭，Coffee指練習瑜伽前的自己個性悲觀。

外表冷靜，但原來內心早已崩潰。當時Coffee並不自覺已深陷黑暗泥淖，直到發現兔疫力出現問題，患上了導致肌肉萎縮的硬皮症，才知道情緒已到達臨界點。醫生指這病並不常見，但嚴重者會出現身體器官因纖維化而無法運作的問題，對生命構成威脅。「當我康復時，我真的覺得是一件奇跡，也令我正視處理情緒的重要性。」Coffee回想道。咬緊牙過了關，換來的是一顆百折不摧的強心臟。

「小時候我很討厭爸爸，後來才知道他打我是因為愛我。」

出生自重男輕女的福建家庭，Coffee形容哥哥是家中的皇帝，自己則是他的婢女，負責為他打點日常。而爸爸更是習慣以體罰責備Coffee，事件引起學校社工的關注，同學對此也習以為常，這樣的經歷令Coffee對愛情一度擁有扭曲的價值觀。當初戀男朋友對她動粗，並辯解是由於太緊張Coffee才情難自禁時，爸爸與男朋友那套「打她是因為愛她」的說法於她腦海中交疊起來，暴力行為被詮譯成一件合理的事，直至後來她才慢慢理解那是個錯誤的想法。「而那位男朋友亦戀上了我的好朋友。」

「最初與丈夫交往時，從未想過自己會成為他的最後一任女朋友。」

對於Coffee的每段愛情，她的媽媽總是抱否定的態度，一句句「他不是真的喜歡你」、「他一定不是對你認真」、「他一定還有其他人」、「他一定只想跟你玩玩」，就是媽媽最常掛在嘴邊的話。不安感於關係中作祟，Coffee因而容易向對方提分手：「我常覺得如果男朋友是富有的，那他一定不會對我認真；如果他高大帥氣，那他一定還有其他女朋友；就算他是普通的男生，也不會與我長久。」Coffee曾以為沒有男生想與自己共度餘生，但原來幸福總會伴隨著苦痛而來，無論怎樣也要相信自己雖然不完美，但已經很優秀。

Coffee與圈外男朋友去年低調完婚，並誕下可愛兒子「伯伯」。

「丈夫是我最好的朋友、靈魂伴侶，他是我的一切。」

不少男生都喜歡女生看起來很需要保護，認為小鳥依人才是女生應有的樣子，這樣才能讓他們展現自己的價值，Coffee以往的男朋友便是這類典型男生。「我的丈夫並沒有寵著我，所有事也要求我親力親為，簡直把我當成男生看。其實他這樣做是希望我能更獨立自強，那怕某天他不在自己左右，我也能好好照顧自己。」Coffee的丈夫沒有任何社交平台的帳戶，她形容另一半是個生活於世外桃源的人，在他身上她找到舒適的生活節奏。

「當我與他一起時便感覺這個世界只有彼此，我對他毫無保留，即使是自己家庭的問題也會與他傾訴。有很多人都會認為現在的我很幸福，但其實我與其他人一樣，同樣面對著人生必經的難題，也會有惆悵的時候，而每次丈夫總是能給予最大的支持。」Coffee笑言每次想到自己擁有的幸福，感覺都像中了頭獎般快樂。

「人生中我放棄了很多東西，但我從來沒有打算放棄瑜伽。」

丈夫與兒子是Coffee的無價寶，而瑜伽同樣是她生命中不可或缺的重要部分。練習瑜伽後的Coffee成為了女生夢寐以求的身形指標，成為瑜伽導師更是她人生中最大與最好的轉變。Coffee指自己做事只有「三分鐘熱度」，最初選擇瑜伽某程度也是為了減肥，誰也沒有預想到瑜伽不但幫助她走過人生低谷，更成為了Coffee的終身事業。

當時Coffee被確診患上子宮頸癌前期，需要於床上休養一個月，「那一刻我真的很無助，我明明這樣年輕，怎麼會得到這個病呢？」休養途中她曾不理醫生勸告，堅持工作令病情加劇，那刻她才意識到自己需要為人生作出改變，開始慢慢把生活重心轉移到瑜伽。

在練習的過程中，她發現瑜伽有效改善負面情緒，更舒緩了長達七年的失眠問題。「以前在TVB工作時我很怕放假，因為這表示你沒有工作，所以我會強逼自己不能放假，落力爭取每個演出的機會。但現在我很喜歡假期，會計劃要與家人到哪裡遊玩，期待著一起享受休閒的時光。」瑜伽擁有療癒的力量，讓心靈變得平靜、思想更簡單，Coffee透過瑜伽重拾自信，那份平靜令她學會坦然接受生活中的挑戰。