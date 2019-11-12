《閃靈》續集上映　男孩長大回酒店解決陰影：我們總無法擺脫循環

《閃靈（The Shining）》續集《安眠醫生（Doctor Sleep）》將於11月7日上映，事隔差不多四十年，故事中的小男孩也在故事跟我們一起成長，他長大成人，跟父親一樣酗酒，重回半年那惡夢般的酒店。

《閃靈》續集《安眠醫生》 小男孩重回恐怖「Overlook酒店」解決童年陰影？

Stanley Kubrick的經典《閃靈（The Shining）》的續集《安眠醫生（Doctor Sleep）》將在下月於香港上映，同樣改篇自Stephen King的小說，說到當年的小男孩Danny雖然成功逃離酒店，書中書外、戲裏戲外跟讀者觀眾一起成長，成了40歲中年漢，卻跟當年的父親一樣酗酒，陰影磨滅不了，

於是重回經典場景「Overlook Hotel」。

＝＝》《閃靈》故事重溫：

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小說《Doctor Sleep》於2013年出版，是1997年小說《The Shining》的續集，作者Stephen King解構：「我常常想知道，Danny長大後會怎樣。我最想探究的是，當人走投無路時會怎樣。要是沒有跌到谷底，便不能真正康復。而我想在電影中的Danny這一面。」

《閃靈》是經典，續集《安眠醫生》於多年後上映，當然令人十分期待，不少影迷也關心：「會重現當年的經典場面嗎？導演Mike Flanagan在訪問中提到，將會有三個Kubrick的經典場景。但他卻強調，他不是想模仿Kubrick，而是重現經典場景，重新加插在新作的故事中，而不是剪輯舊片段，他表示：「我們永遠無法做到那樣完美。」

（《Doctor Sleep》劇照）

（內含劇透）

《安眠醫生》恐怖不再 是因為我們都回不去了嗎？

本是滿心期待的看《閃靈》續集，看主角長大成人，重回「Overlook Hotel」，最重要當然是重拾那恐怖驚嚇。不過，雖然《安眠醫生》重現多個經典場面，也算是向舊作致敬，但比起恐怖驚嚇，它更似超級英雄片，男主角不再抗拒那「閃靈」的力量，幫助跟他同樣有「閃靈」能力的女生脫險，一起對抗敵人，更把他們帶到「Overlook Hotel」。

《安眠醫生》在IMDb評分7分，不算太差，然而不止友人與筆者，也有不少外媒評價，這是沉悶版的《閃靈》，不禁有點失望。不禁令人懷疑，《安眠醫生》恐怖不再，是因為我們長大了，看過的驚訝事太多，血腥畫面天天發生，「Overlook Hotel」最經典的「血洗大堂」又算甚麼？

不過，筆者看Stephen King的書與電影，覺得它們大概分為兩類－驚嚇與發人深省的，就似《閃靈》與《月黑高飛》，很難想像是出自同一位作者。或許，《安眠醫生》恐怖不再，不過是我們期望有所落差，若本來就沒有看過《閃靈》，或許也不會覺得《安眠醫生》令人失望吧。

*《安眠醫生》重現《閃靈》經典場面：

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重現經典場景 《閃靈》靈感源自Stephen King「撞鬼」經驗？

期待新作《安眠醫生（Doctor Sleep）》之餘，不如也好好重溫一下 《閃靈》與經典場景「Overlook Hotel」的關係。

《閃靈》是Stephen King創作的故事，但經典場景「Overlook Hotel」的靈感卻是來自一間非常「猛鬼」的酒店－Colorado's Stanley Hotel。 《閃靈》大部份的故事都在酒店中發生，而多個經典場景的靈感其實都是源自Stanley Hotel。在1974年，Stephen King與妻子入住Colorado的酒店，他們在登記後，酒店就因為大雪而關門了。他們成為了唯一的住客，在空盪盪的酒店內，他覺得十分詭秘恐怖。在酒店漫步時，在長廊及與世隔絕的酒店中，啟發他寫成經典作品《閃靈》。

另外，217號房間也是酒店的地標，Stephen King與妻子分享他們的「撞鬼」經驗：

然而，Kubrick電影中的Overlook Hotel與Stephen King的並不相同，作了不多少改動，而217號房間亦而改成237號，但Stanley Hotel則因電影而成為地標，吸引大量遊客參觀。

參考資料：Digital Spy, Screen Rant