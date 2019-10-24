倫敦地鐵改頭換面　天鵝絨印花極典雅　$15一程巴士屬大師級設計

外國友人光臨香港，總不禁稱讚香港地鐡整潔又快捷，於這點，很多土生土長的都不敢苟同。 聽說，遊歷時要體驗風土人情，最佳方法就是乘坐當地最日常的交通工具。不知是否「隔離飯香」，從前到倫敦，最愛就是Tube，即地下鐵與跟香港一樣使用歐盟型號的雙層巴士。

紡織設計品牌Kirkby Design與倫敦交通局合作，改造倫敦地鐵的車廂。（dezeen/Luke Hayes）

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新款地鐵換天鵝絨印花 重現古典地鐵設計？

紡織設計品牌Kirkby Design與敦交通局合作，早前改造倫敦地鐵的車廂，在椅子上重現7種古典的紡織設計，保留倫敦地鐵的標誌－天鵝絨設計坐椅，卻換成不同色系，重現古舊維多利亞線的風光之餘，清新的色調也令人耳目一新。

當中幾何的圖案，其實是揉合了過去90年倫敦地鐵節使用過的圖案，如Hammersmith、Bakerloo與Piccadilly線，是筆者從前時常乘撘的路線，相信不時到訪倫敦的遊客，都不會陌生。Kirkby的設計總裁Jordan Mould就在訪問中說到：「倫敦地下鐵是英倫文化的標誌，有幸參與也使我們十分興奮。」

是次創作，是響應今年的倫敦設計節，因此這設計只會是藝術裝置，只於早前9月在Olympia地鐵附近展出。可惜的時，暫未有計劃指新設計會應用在行駛的車廂中。

倫敦巴士一程只需1.5元英磅（即約15元港幣）。（Heatherwick Studio）

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只需約15元港幣 就可一嘗「大師級」設計？

天鵝絨印花地鐵只是藝術裝置，「只能遠觀而不可竊玩」，實在有點可惜；但倫敦還有另一種交通工具，只花1.5元英磅（即約15元港幣），便可一嘗「大師級」設計。那就是設計鬼才 Thomas Heatherwick數年前應倫敦市政府的邀請，為雙層巴士的重新設計，由外觀到座椅選布，都跟從前的巴士大有不同。若大家對Heatherwick不太認識，但或已不知不覺接觸過他的作品－「陀螺椅」。作為倫敦標誌之一的雙層巴士，被Heatherwick改裝外型弧線的角位、車窗貫穿上下層的樓梯，以及重新設計座椅等等。

近日不少人愛上搭巴士，不知又會否燃起你「跨國」搭巴士的衝動呢？

參考資料：dezeen, Healtherwick.com