IU新歌安撫生活不順的人　網民聽後反應激動：如雪莉也能聽到…

上月韓國娛樂圈傳來令人婉惜的事 -- 前韓國女團f(x)成員Sulli雪莉（原名崔真理）抵受不了抑鬱症，上吊自殺身亡，原本歌手好友IU將在11月1日推出新專輯，為了雪莉，她選擇推遲出碟。 日前，我們聽到一句「為了忘記怎麼放聲大哭的你而歌唱…」，清純的聲音，配上沉穩的鋼琴聲，莫名有一種被療癒的感覺，是IU率先釋出的新歌《Love Poem》。

IU將在11月18日推出新碟《Love Poem》。（《Love Poem》宣傳照）

告別以往作風療癒人心

《Love Poem》與IU（李知恩）以往的主打歌的曲風很大出入，從前的她留着一把深色長髮，打扮成人人喜愛的「國民妹妹」，唱出一首又一首的愛情流行曲《YOU & I》和《Good Day》，穿着短裙，跟着快捷的音樂跳起舞來，當時她的主打歌都是街知行聞。

然而，大家像是忘掉她也是一個會拿起結他靜靜唱歌的唱作人。

IU可愛的形象成為了「國民妹妹」。（《YOU & I》MV擷圖）

《Love Poem》不再是混音重、輕快的舞曲，IU大膽地在K-pop時代，用一首平靜得像詩歌的歌曲成主打歌，果然沒有讓人失望，更有網民指聽到《Love Poem》想起已故的雪莉。

I’ll be there 獨自行走在你身後 《Love Poem》- IU

在夜闌人靜的時候，總是讓人胡思亂想，你我曾度過多少個哭到睡着的晚上，IU則對我們說：「為了走在特別漫長的夜晚的你而歌唱／抬起頭我會在你望著的那地方」，歌詞隨着旋律坎入心裡，像是朋友在身旁抱着自己，讓不安的心靈安穩下來。《Love Poem》是由IU親自作詞，她用第一身的角度，陪伴一個生活低迷的朋友，並寫出像詩歌般優美的歌詞，歌曲則以低沉穩的鋼琴聲開場，讓心累的人得到安撫。

沒有上節目打歌宣傳，《Love Poem》已經在短短上載1小時便登上韓國多個音樂排行榜冠軍，更打敗了少女時代太妍的新曲《Spark》，IU證明了K-pop除了舞曲，療癒的歌曲，同樣擄獲人心。

IU為了打破固有形象剪了頭短髮。 （dlwlrma@instagram）

25歲忠於自己寫出《Palette》

IU在14歲已經成為練習生，2008年，她在15歲順利出道，她唱功曾被實力派音樂人柳熙烈大讚，可是當時的K-pop大熱的年代，她獨特的曲風和唱腔不獲大眾歡迎，為了符合大眾口味，她改變了曲風，大唱可愛輕快的主打歌，果真，獲大眾認識及喜愛，2011年更憑《Good Day》的「三階段高音」紅遍東南亞，也奠定實力女歌手的地位。

+ 6 + 5 + 4

那時，她總是唱曲風大眾、可愛、展現歌唱實力的歌，但這都不是「她」。在她25歲時，她決定打破「國民妹妹」的形象，剪了一頭短髮，為自己寫出《Palette》一曲，大唱R&B，曲風較輕鬆又清新，而且歌詞提到「比起粉紅色，我更喜歡深紫色」，意味大家都認定她是可愛風，適合浪漫的長髮，但她偏要換上深紫色，剪短髮，MV中她也還原了當時18歲唱《Good Day》的造型，相當諷刺；雖然她唱着「I like it I'm twenty five」，但也看到她未知自己決定是否正確，而她找來Big Bang成員G-Dragon 參與Rap的部分唱道「到了既非小孩也非大人的／會散發最燦爛的光芒」，G-Dragon為IU打強心針，做自己一定會有人欣賞。

事隔一年，我們都看到26歲的IU思想更成熟，成績更亮眼。